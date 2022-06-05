舊金山圖書館華語課開幕，台灣文化熱鬧登場。（經文處提供）

為推廣台灣文化，舊金山 公立圖書館 總館在地下一樓Koret演講廳舉辦華語課程啟動茶會，除了慶祝各分館6月展開的華語課程開幕以外，也介紹本次華語課程的教學內容以及來自台灣優質專業的華語師資，讓民眾了解到圖書館學華語免費又有趣，還可以認識台灣文化。

當日由梁館白鶴舞獅團炒熱氣氛開場，駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪、金山灣區僑教中心主任莊雅淑等人都前往致意。賴銘琪表示，台灣與美國2020年12月簽署台美教育 倡議，雙方致力增加語言教育的雙向交流，為落實台美教育倡議內涵。今年與舊金山市立圖書館合作的華語課程，由總館擴展到分館，在Richmond及Sunset分館增開成人華語班，並且於在Portola及Ocean View分館加開兒童華語班，由台灣會館華語中心提供師資，台裔社團也積極投入人力及資源，提供美國朋友自由學習華語的機會與管道。

僑務諮詢委員周達昌、僑務諮詢委員鄧灼照分別到場代表市議會頒發賀狀，感謝經文處及圖書館對社區服務及多元文化交流的貢獻。儀式尾聲則由北加州中文學校聯合會帶來台灣原住民排灣族傳統舞蹈表演，使舊金山市民有機會享受台灣在地文化饗宴。

主辦單位介紹，當日位於圖書總館地下一樓的Latino Room有各式攤位，也可以體驗各種台灣文化，例如品嚐鳳梨酥及茶點等，還有書法現場揮毫、求字活動以及遊戲互動學習華語等。為了慶祝端午節，北加州中文學校聯合會也推出端午節粽子造型香包製作活動，吸引了參加民眾的目光，讓參與者也一同感受台灣傳統佳節氣氛，現場台灣黑熊及三太子可愛模樣更是小朋友爭相拍照的焦點。

另外，同為主辦方的舊金山公立圖書館，提供了100本的台灣兒童圖書，送給當天去參加本次開幕茶會的小朋友。希望透過兒童讀物，啟發舊金山的孩童對於華語學習的興趣。

駐舊金山台北經濟文化辦事處教育組與舊金山公立圖書館合辦的華語課程從2018年開始辦理，到今年已經邁入第四年，課堂採Walk-in方式，參與方式自由為一大亮點；每堂課都有獨立的主題，不用擔心課程銜接問題。不少來館的使用者中途加入課程，後來仍持續參與學習，提供民眾更方便且多元的管道來學習華語。