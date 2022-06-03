企圖招人在柏克萊高中校園大開殺戒 16歲學生自首
一名16歲高中生因為試圖招募其他同學在柏克萊高中（Berkeley High School）校園發動大規模槍擊案和炸毀學校，遭到當局逮捕。
柏克萊警方表示，上周收到有關這項槍擊計畫的線報，這名學生已在5月30日下午前往警局自首。警方說，這名學生被控三項重罪，包括招募他人進行謀殺和企圖招募其他學生參與校園大規模槍擊案。阿拉米達縣地檢處少年組也證實，這名學生還被控做出犯罪威脅和持有可製造破壞性武器的材料。
警方指出，他們5月21日接到報案，指這名16歲高中生試圖招募其他學生參與包括使用爆裂物的校園槍擊案。隔天，巡警帶著搜索票前往這名學生家中進行搜查，發現了爆裂物和攻擊性步槍零件、多把刀械和可用來製造其他武器的電子產品。當局表示，他們還通知柏克萊網路危機小組（Mobile Crisis Team）對這名青少年進行評估。
警方2日表示，這名學生曾試圖在校園裡向他人買槍，但沒有成功，並一直在暗網上搜尋一些物品。
在德州發生造成21人死亡的槍擊血案後，灣區各地警局都加強了對學校的巡邏。上周，佛利蒙一名17歲高中生在社群媒體上做出要槍殺學校一名教職員的暴力威脅，並發出仇恨犯罪言論。
柏克萊聯合學區（Berkeley Unified School District）總監史蒂芬斯（Brent Stephens）1日發表聲明說：「我們會在學區的權限範圍內，根據證據，進行自己的調查，並採取一切可能的措施，包括懲戒，來加強學生和社區的安全。要感謝站出來舉報這起威脅的人們。在這起事件中，挺身疾呼讓警方得以及時在發生任何傷害之前採取干預行動。」
史蒂芬斯表示，警方向學區保證，在整個調查過程中，這名學生沒有對柏克萊高中校園構成直接威脅。
史蒂芬斯說：「在警方沒收了他們描述的武器零件後，我們依賴警方的專業知識來評估校園是否繼續面臨風險，並與警方就這名學生的下落保持密切聯絡。」
史蒂芬斯還指出，學區內所有學校，包括柏克萊高中，都對學生進行了心理輔導。
犯案學生2日出席拘留聽證會，法官下令繼續羈押。下一次出庭的時間定在6日。
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