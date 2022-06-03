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企圖招人在金山柏克萊高中校園大開殺戒 16歲學生自首

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企圖招人在柏克萊高中校園大開殺戒 16歲學生自首

編譯組／灣區2日電
柏克萊高中一名學生因試圖招募其他學生在校園發動大規模槍擊案被捕。（電視新聞截圖）
柏克萊高中一名學生因試圖招募其他學生在校園發動大規模槍擊案被捕。（電視新聞截圖）

一名16歲高中生因為試圖招募其他同學在柏克萊高中（Berkeley High School）校園發動大規模槍擊案和炸毀學校，遭到當局逮捕。

柏克萊警方表示，上周收到有關這項槍擊計畫的線報，這名學生已在5月30日下午前往警局自首。警方說，這名學生被控三項重罪，包括招募他人進行謀殺和企圖招募其他學生參與校園大規模槍擊案。阿拉米達縣地檢處少年組也證實，這名學生還被控做出犯罪威脅和持有可製造破壞性武器的材料。

警方指出，他們5月21日接到報案，指這名16歲高中生試圖招募其他學生參與包括使用爆裂物的校園槍擊案。隔天，巡警帶著搜索票前往這名學生家中進行搜查，發現了爆裂物和攻擊性步槍零件、多把刀械和可用來製造其他武器的電子產品。當局表示，他們還通知柏克萊網路危機小組（Mobile Crisis Team）對這名青少年進行評估。

警方2日表示，這名學生曾試圖在校園裡向他人買槍，但沒有成功，並一直在暗網上搜尋一些物品。

在德州發生造成21人死亡的槍擊血案後，灣區各地警局都加強了對學校的巡邏。上周，佛利蒙一名17歲高中生在社群媒體上做出要槍殺學校一名教職員的暴力威脅，並發出仇恨犯罪言論。

柏克萊聯合學區（Berkeley Unified School District）總監史蒂芬斯（Brent Stephens）1日發表聲明說：「我們會在學區的權限範圍內，根據證據，進行自己的調查，並採取一切可能的措施，包括懲戒，來加強學生和社區的安全。要感謝站出來舉報這起威脅的人們。在這起事件中，挺身疾呼讓警方得以及時在發生任何傷害之前採取干預行動。」

史蒂芬斯表示，警方向學區保證，在整個調查過程中，這名學生沒有對柏克萊高中校園構成直接威脅。

史蒂芬斯說：「在警方沒收了他們描述的武器零件後，我們依賴警方的專業知識來評估校園是否繼續面臨風險，並與警方就這名學生的下落保持密切聯絡。」

史蒂芬斯還指出，學區內所有學校，包括柏克萊高中，都對學生進行了心理輔導。

犯案學生2日出席拘留聽證會，法官下令繼續羈押。下一次出庭的時間定在6日。

柏克萊 槍擊 學區

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