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馬斯克強硬要求結束遠距 科技人「會有其他公司仿效」

記者李榮／灣區報導
馬斯克要求員工回辦公室上班的語氣強硬。（取自網路）
馬斯克要求員工回辦公室上班的語氣強硬。（取自網路）

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）透過內部電子郵件，表明「不再接受遠距辦公」，並且強調「所有希望遠距辦公的員工必須每周『最少』在辦公室工作40小時，否則就是該離開」。馬斯克的新命令在矽谷科技圈引起廣泛討論，許多華人工程師也議論紛紛，認為特斯拉的規定可能會再一次改變科技業工作文化。

特斯拉「不再接受遠距辦公」，馬斯克在郵件還舉例，辦公室「必須是特斯拉的主要辦公室，而非與工作職務無關的遙遠分部辦公室，例如如果是佛利蒙工廠的人力資源部門的員工，卻在其他州的辦公室上班。」

在灣區工作多年的林姓工程師指出，其實在疫情之前，許多科技公司就已經是彈性的上班文化，並不規定每天一定要在辦公室工作。而身邊不少同事在轉職或跳槽時，也會將公司文化與工作時間的彈性與否作為考量因素之一。而疫情之後，多數人都經歷了被迫的在家工作，現在逐漸回到正常生活，但已經習慣彈性工時的人，恐怕難以接受硬性的辦公室生活。

他表示，疫情兩年以來，身邊有不少同事很享受遠距上班，平日開會時，有些同事人在夏威夷、有些人在紐約，「當然滑雪季時，人在太浩糊的就更多了。」還有朋友直接在太浩湖買房，自己有去的時候可以住，平時作短租，請管理公司打理，「我想多數同事都不會喜歡每周40小時強制要在辦公室的規定。」

另一位也在科技公司工作十多年的James也指出，原本以為經過在家工作兩年之後，後疫情時代多數的科技業應該最起碼會是「混合式」的辦公模式。但是特斯拉的新規，卻可能會再次改變產業文化。

他表示，特斯拉無疑是當前最受矚目的公司之一，馬斯克的一言一行都受到廣泛關注，從這次馬斯克的要求中可以感受到馬斯克口氣的強硬，估計也會有其他公司起而效尤，收緊彈性上班的福利。

特斯拉 馬斯克 疫情

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