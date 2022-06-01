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世衛警告：猴痘等疾病爆發 變得更加頻繁

加州新冠疫情暴增 沙加緬度成了重災區

記者江碩涵／沙加緬度報導
5月起全加州新冠疫情大爆發，尤其是Omicron的BA變種病毒傳播力更為驚人，學校等地都成了重災區。（資料照片）
5月起全加州新冠疫情大爆發，尤其是Omicron的BA變種病毒傳播力更為驚人，學校等地都成了重災區。（資料照片）

5月起全加州新冠疫情大爆發，尤其是Omicron的BA變種病毒傳播力更為驚人，現在確診和住院人數幾乎都翻了一倍，而加州首府沙加緬度更是疫情重災區。

以現在的疫情發展來看，這算是疫情27個月來，第五波高峰，學校、監獄、療養院等處都是疫情爆發的場所，就連州長紐森也被檢測為陽性，不過他屬於輕症，症狀相當輕，直到他的檢測轉陰才再公開參加活動。

根據加州公衛部門報告，截至5月31 日止，全州確診率為每10萬人33.1例、確診率為7.9%，與上月相比，上月的病例數為每10萬人16.3例，確診率為3.1%。根據統計，加州的陽性確診率已超過去年夏天Delta病毒的高峰，當時確診率最高為 7.2%，同樣地，最新確診病例數量則幾乎達到去年Delta病毒的每 10 萬人33.7例確診的數值。

加州公衛部門表示，截至5月31日止，全州有2190例新冠住院病患，其中有272人住在重症加護病房，遠高於5月1日的1050名住院者、150名重症加護病房者。不過，住院和重症的人數仍遠低於今年1月Omicron高峰值， 當時住院者有15000人、重症者有2600人。

以沙加緬度地區而言，多個縣的確診人數都開始上揚，普萊賽縣（Placer County）確診率為14.2%、艾爾度拉多縣（El Dorado County）13.9%、沙加緬度縣（Sacramento）12%、宇洛縣（Yolo）3.4%。舊金山算是當前病例激增的早期指標，目前則穩定在確診率11%左右，每10萬人有56例確診，主要是在社區的檢測量相對充足。

聯邦疾病防治中心（CDC）上周將沙加緬度和普萊賽縣列為新冠疫情「中級」，加上原本就已經列為中級的宇洛縣，這三縣和艾爾度拉多縣，很可能會在6月9日開始被列為高級危險區域。CDC也開始呼籲，在高感染區必須在室內戴口罩，沙加緬度縣和市，很有可能恢復口罩令。

以現在的疫情發展來看，這算是疫情27個月來，第五波高峰，學校、監獄、療養院等處都是疫情爆發的場所，就連州長紐森也被檢測為陽性，不過他屬於輕症，症狀相當輕，直到他的檢測轉陰才再公開參加活動。

根據史丹福大學的下水道新冠病毒警報網路的最新數據，加州某些地區的病毒傳播水平可能已經超過了1 月Omicron的數據。此網路監測廢水以北加州和舊金山灣區為主要監測目標，目前監測到，變種病毒的濃度平均是1月Omicron的40%以上，快要達到1月的半數。

根據汙水監測，戴維斯的病毒載量約比1月高出15%、沙加緬度和聖荷西約是1月的40%左右，但數據仍持續飆升，以3、4月相比，聖荷西的病毒濃度已比3月高了25倍，且數據仍持續飆升。

疫情 加州 檢測

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