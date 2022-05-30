國民黨海外部主任、立委陳以信到灣區替朱立倫訪美踩點

陳以信（前排中）訪灣區，受到熱烈歡迎。（記者李榮／攝影）

中國國民黨 主席朱立倫將在6月2日抵達灣區 ，國民黨中央海外部主任、立法委員陳以信先行到灣區踩點行程，中國國民黨駐美總支部幹部及支持者，以及中華民國建國百年代表崔競乾與夫婿陸申等陳以信的老友都設宴歡迎，眾人並期待周四時朱立倫主席的到訪。

朱立倫這趟訪問美國前後約12天，第一站就是舊金山 ，並到華府、紐約、洛杉磯等美國東西岸重點城市訪問，同時也為國民黨駐美代表處揭牌。除了陳以信，國民黨副主席夏立言、國際部主任黃介正、都會隨行。

朱立倫預定是在6月2日早上搭乘聯合航空班機抵達舊金山國際機場，之後到佛斯特市下榻的旅館稍微休息後，前往史丹福大學胡佛研究院（Hoover Institution）與智庫就兩岸議題交換意見。訪問結束後，朱立倫一行人當日下午再到舊金山走訪，預計到聖瑪莉公園的國父遺像獻花，也會到國父紀念館與國民黨黨員座談，並拜會洪門致公總堂、合勝總堂、秉公總堂等三個支持中華民國的僑社，並參觀當年國父成立同盟會及洪門相關歷史。當晚再回到佛斯特市Crowne Plaza舉辦全僑公宴。

陳以信表示，他這趟是以海外部主任的身份到舊金山灣區，先行來美進行籌備工作，「黨員同志都非常興奮，舊金山街頭也已經掛出歡迎朱主席的標語。相關行程已經安排妥當。」

陳以信指出，朱立倫訪美時已安排好與美方行政團隊碰面，不過會面的層級與身份，還有待國民黨海外部正式對外說明。此次來灣區驗收踩點相當滿意，整體上已規畫妥當，細節也在優化中。

他進一步表示，從海外的聲浪可以感覺到，大家對於國民黨的認同度非常的高、期待也很深，希望在選戰中能夠打出好成績。當然，黨在提名候選人的過程之中多少有不同的聲音，支持者有不同的期待很正常。然而，相信最後會團結一至。

國民黨駐美總支部常委于愛珍與中評委張人睿表示，黨員同志對於黨主席的訪問行程都非常期待，特別是從國民黨中央海外部主任陳以信等年輕人才就可看出，國民黨有傳承、有活力，未來很有希望，希望年底的九合一選舉，以及2024年的大選都能順利，奪回執政權。

中國國民黨直一分部委員沈慧表示，希望國民黨在領導之下，能有一番的不一樣作為，並清楚與選民解釋黨的路線與國民黨的信念。她也提出建言指出，黨內很多榮譽職務應該要更平衡男女的比例，公正、公開遴選，選出最適合的代表。