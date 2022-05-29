民眾自發視訊全球同步追思鄭達志醫師

主辦方利用鄭醫師照片製作看板以及用蠟燭圍成台灣形狀簡單佈置現場，並用視訊的方式與南加教堂現場連線。(記者熊移山╱攝影)

南加 州橘郡長老教會槍擊 案受害者鄭達志醫師在27日舉辦告別式。28日民眾自行發起的追思活動，利用視訊的方式在哈佛校園及南加長老教會現場和史丹佛大學校園連線舉行。灣區 的召集人鍾宜庭表示，鄭醫師用肉身阻擋了一場謀畫已久的仇恨屠殺。他是勇者與義人的最佳見證。希望利用燭光與禱告紀念鄭達志醫師。

線上燭光追思會灣區在史丹福紀念教堂(Stanford Memorial Church)前舉行，主辦方利用鄭醫師照片製作看板以及用蠟燭圍成台灣形狀簡單佈置現場，入夜後約40位民眾聚集並自帶鮮花致意。

活動在晚間8時左右正式開始，開場後現場民眾自由發言，內容除了悼念鄭醫師之外也對槍手的仇恨犯罪給予嚴正譴責，希望大家能用民主自由取代暴力傷害。過程中也對近來的牛城槍擊案、達拉斯沙龍槍擊案、以及德州小學槍擊案，譴責美國槍枝暴力的問題，並為受害者及家屬禱告。