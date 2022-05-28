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兩男持刀鬥毆 遭舊金山警察射殺

編譯組／舊金山28日電     
舊金山警察在米慎灣射殺兩男子。（電視新聞截圖）
舊金山警察在米慎灣射殺兩男子。（電視新聞截圖）

警方周五（5月27日）表示，舊金山警方在上周的一次對抗中開槍打死了兩名男子，此前警方接到報警，要求幫助一名被襲擊的男子。

警察局長史考特（Bill Scott）在周五的虛擬市民大會上提供了有關槍擊事件的信息。針對這兩名男子是否被警方槍擊，這兩名男子如何死亡以及有多少名警察開了槍，他一周多來幾乎保持沈默，曾因此受到批評。

舊金山警局分局長葉培恩（Paul Yep）在市政廳說，晚上8點左右，警方被派往舊金山一條公路立交橋下的街道，當時一個報警電話報告說，一名可能是無家可歸的男子，正在帳篷下向另一人施暴。

葉培恩說，當警察趕到時，這兩名男子正在地上打鬥，警察發現這兩名男子都有刀。這兩名男子拒絕放下刀子，促使一名警官發射泡沫子彈。其他幾名警官反覆喊出放下刀子的命令，同時警官用武器對準他們。

在攝像機的錄像中，一名警官告訴麥克菲昂海恩 「我們不想傷害你，好嗎？」，「我不想對你開槍。我需要你放下刀，請你放下。」

葉培恩說，經過9分鐘的掙扎，57歲的Michael MacFhionghain開始刺擊49歲的Rafael Mendoza，此舉促使四名警官開槍。他說三個人用的是手槍，一個人用的是步槍。MacFhionghain被當場宣布死亡，死於多處槍傷，Mendoza死於一處槍傷。

本周早些時候，州檢察長辦公室宣布，它將根據一項新的州法律調查這起槍擊事件，該法律要求加州司法部調查導致任何手無寸鐵的平民死亡的警察槍擊事件。舊金山警方已承諾，在任何警察槍擊事件發生後的10天內舉行說明會。

舊金山警察將就警開槍射殺兩男子事件，10天內舉行說明會。（電視新聞截圖）
舊金山警察將就警開槍射殺兩男子事件，10天內舉行說明會。（電視新聞截圖）

警察 槍擊 舊金山

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