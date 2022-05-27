加州參議院第57號法案 6月1日將重會議會引發爭議

加州平等公義協會(OJE)主席李少敏（Frank Lee）圖中右以及多位反SB57法案的政界及民間組織，5月27日召開記者會，SB57是災難性的，絕對應該被拒絕！(記者熊移山/翻攝)

加州 參議院第 57 號法案Controlled substances: overdose prevention program. (控制毒品 注射過量計畫)或是說開放的「安全藥物注射所」計畫，定於6月1日在將在議會公共安全委員會(Assembly Public Safety Committee)召開聽證會。為此加州平等公義協會(OJE)主席李少敏（Frank Lee）以及加州緝毒人員協會立法顧問John Lovell，5月27日召開線上記者會。會中提醒民眾政治人物利用話術引導民眾之支持SB57，但是其實SB57是災難性的，絕對應該被拒絕！

這場線上記者會也邀請了加州州長候選人Michael Shellenberger、加州州議員庫柏(Jim Cooper)、 加拿大 藥物預防網絡主席Chuck Doucette、國際信仰禁毒聯盟主席亞倫(Tak Allen)一同出席。李少敏首先指出在過去的五年裡，我們每年都在擊敗類似的法案，但他們只是像破紀錄一樣不斷回來。然而，各國的證據證實，非法藥物注射場所反而導致更多的藥物過量死亡和犯罪。特別是加拿大已經有案例顯示注射點總是吸引毒販、吸毒者和強盜，嚴重傷害了附近的社區。

庫柏也指出“各國的證據表明證實非法藥物注射地點只會導致更多的藥物過量死亡和犯罪。美國第三巡迴法院在去年1月在美國訴 Safehouse案中裁定非法藥物注射場所違反聯邦法律。而且去年10月，美國最高法院拒絕接受注射部位支持者的上訴。所以SB57這是公然違反聯邦和州法律，是時候停止推動這個明顯有害的想法。這項法案已經爭議多年，正、反雙方的說法不管在法理上或情理上都各執一詞。民眾如何評斷，似乎也只能在6月7日的選票上可以決定。