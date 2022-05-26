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10小時內攻擊3女性 舊金山掐脖男落網

美加家庭分別收養 DNA檢測讓中國姊妹他鄉重逢

10小時內攻擊3女性 舊金山掐脖男落網

記者王子涵／舊金山報導
嫌疑人照片。（舊金山警局提供）
嫌疑人照片。（舊金山警局提供）

舊金山警方25日表示，本月初曾在10小時內攻擊3名女性的28歲男性嫌犯強森（Deandre Johnson）將被起訴，其罪名包括謀殺未遂、綁架、毆打老人、企圖強姦、毆打、拒捕等。

警方表示，第一起案件發生在7日下午3時左右。報案稱，在Desmond街和Sunnydale街附近發生了一起襲擊事件。警方到達現場後，發現一名女性受害者。她表示，案發前她正獨自在街邊行走，看到一名身分不明的男子語無倫次的大吼大叫，她試圖穿過馬路避開，但該男子卻一直跟隨，當她覺察到不安全的情況後，立刻轉身離開。

男子從後方抓住受害人，用手臂勒住脖子，並開始掐喉嚨，使她無法呼吸；嫌疑人一邊攻擊受害人，一邊語無倫次說著不連貫的話語，受害人想掙脫男子的控制，過程中失去了意識。當男子聽到有人在叫喊後，立即逃離現場。

8日中午，強森再次襲擊了一名18歲的女性。該女性在Williow和Eddy街同樣被後方跟蹤的強森鎖住脖子，並被摔到地面上。在多次反抗後，受害人成功逃脫，強森隨即逃離了現場。

約一個小時後，舊金山警局得到報案，稱在市場街1500號發生一起襲擊老人的事件。多名目擊者為到場的警察提供嫌犯逃跑的方向，最終強森在Van Ness大道被警員逮捕。

75歲的女性受害人表示，強森在接近後威脅她要進行性交易，隨後該老人被強森當街拖拽，路人出手相助才救下了老人。

舊金山 警察

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