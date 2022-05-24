北加失聯中國留學生高嘉雯找到了：平安

失聯近8天的22歲中國留學生高嘉雯已經被找到。（取自尋人啟事）

好消息，失聯近8天的22歲中國留學生高嘉雯在23日被找到！高嘉雯父母在灣區的委託人、北加州山東同鄉會會長于海燕對本報表示，高嘉雯目前人身安全，正在舊金山 醫院修養，關於如何找到的訊息，她不方便透露。高嘉雯父母來美國後，會向關心的人士公布。也謝謝所有義工和熱心人士幫忙。

此前的尋人啟事說，高嘉雯曾經就讀於麻州的Clark University， 22歲，身高1米7，高瘦，戴白色帽子，穿灰白色上衣、藍色牛仔褲，戴眼鏡，非常內向。她於3月5號離開學校來到西雅圖 ，原計畫於5月6日從西雅圖搭乘Delta趕到舊金山國際機場 回國。但經過航空公司確認，她曾辦理登記手續，但是沒有登機，很大的可能性是滯留在西雅圖。

5月7號她告訴父母信用卡丟失，而且這是唯一的信用卡，5月15日最後一次與家人通話之前，嘉雯說身上也沒有現金。現在已經幫助嘉雯的父母在舊金山報警，登入失蹤人口系統。由於她滯留在西雅圖的可能性最大，所以懇請各位西雅圖朋友留意，幫忙！也請各位愛心人士幫忙轉發各個社交媒體和群！如有線索，請立即跟當地警察局聯繫。

于海燕表示，此前警方提供的訊息，並沒有太大差錯。因為高嘉雯確實從西雅圖出發，但查詢相應航班，顯示沒有登機。原來，她改票登上另外一個航班。因為是不同的票號，且並非用信用卡買票，導致跟蹤追查困難，「換了飛機，舊金山作為落地機場，一開始很難查到。而西雅圖作為始發地，最終查到登機關鍵訊息。」

于海燕說，消息源顯示，嘉文在舊金山被找到，目前人身安全，人在醫院，「置於具體怎麼找到她本人，我們作為委託人，不方便透露。嘉雯父母已經拿到赴美簽證，到美國後會親自向大家公布相關訊息。」

于海燕表示，義工們快速成立120多人的微信群，彼此共享尋人訊息。北加山東同鄉會19日晚得知消息，就組織5個人，在舊金山機場的四個航站樓一一搜尋，拿著照片詢問值班人員或睡在躺椅上的人，不放過一個角落。21日，義工又去機場尋找。22日白天，義工到機場周邊五英里範圍的公共場所尋找。舊金山經常警方也特別給力，搜查了機場三次，達美航空公司也在仔細排查。整個過程，大家盡職盡責。「好在人終於平安找到，特別開心。」