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矽谷南灣台灣僑界 共同譴責南加教會槍擊暴行

記者熊移山/ 密爾比達市報導
僑務委員李漢文同時是北加州南灣台灣僑界總召，針對追悼鄭達志醫師記者會發表了聯合聲明(記者熊移山/翻攝)
僑務委員李漢文同時是北加州南灣台灣僑界總召，針對追悼鄭達志醫師記者會發表了聯合聲明(記者熊移山/翻攝)

日前發生在南加州橘郡長老教會的槍擊案造成1死5傷的悲劇，在警方調查確認為仇恨犯罪後，5月21日南灣台灣僑界追悼鄭達志醫師為題，嚴厲譴責南加州台美人教會流血事件之暴行與仇恨犯罪。與會的代表除了對鄭達志醫師挺身而出拯救多數教友的生命而犧牲感到不捨外，也譴責任何暴力及仇恨犯罪。並強調民主社會應該尊重彼此不同政治立場及宗教信仰，包容多元化社會的各種差異。

這場由僑務委員李漢文召集的記者會在南灣文教中心舉行，多位代表紛紛針對這場槍擊案表達震驚並發表聲明，主要譴責曾經加入「和統會」（中國和平統一促進會）組織的兇嫌，並希望警方深入調查案件以及對被國務院列為中華人民共和國外為組織的和統會進一步管制。另外因為這起案件中不幸喪生的鄭醫師留有遺孀及還在就學的兩名孩子，目前已由教會發起募捐，希望社會各界能伸出援手。

會中台灣文化體育會創辦人傅紅玉女士表示，身為基督教徒他很痛心這件事竟然發生在一群敬畏上帝的長輩身上。她引用了新約聖經中約翰福音１６章３３節的一段話：我將這些事告訴你們， 是要叫你們在我裡面有平安。 在世上， 你們有苦難；但你們可以放心，我已經勝了世界。用這一段經文來勉勵大家，並祈求上帝安慰及保守倖存的教友。與會的代表也呼籲這是一件個案，千萬不要被有心人士利用加深統獨之間的衝突。鄭達志醫師捐款專線詳見附圖。

由教會發起的募捐活動，希望各界能協助鄭達志醫師遺孀及兩名在學的孩子。(記者熊移山...
由教會發起的募捐活動，希望各界能協助鄭達志醫師遺孀及兩名在學的孩子。(記者熊移山/翻攝)
聯合記者會出席代表，左起謝鎮寬、傅紅玉、黃潔宜、莊雅淑、周信結，現場各自發表聲明...
聯合記者會出席代表，左起謝鎮寬、傅紅玉、黃潔宜、莊雅淑、周信結，現場各自發表聲明，譴責暴力犯罪及追悼鄭達志醫師。(記者熊移山/攝影)

仇恨犯罪 加州 南加

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