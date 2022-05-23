舊金山同志大遊行禁穿警察制服 警消退出抗議

舊金山警局決定不參與2022年LGBTQ遊行。（美聯社）

因疫情暫停一年後，舊金山同志 大遊行 （San Francisco Pride Parade）將在6月回歸，而圍繞警員參與遊行的爭論也隨之而來。舊金山警局周一（23日）發表聲明，將不參與今年的遊行活動。

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）的報道，同志大遊行組織方要求警員不准穿著警服，而警方的退出也意在報復該行為。組織方表示，舊金山同志大遊行委員會已經要求LGBTQ警員重回衣櫃著裝。

共同退出今年遊行的還有舊金山警官驕傲結盟、舊金山州警辦公室LGBTQ警員、舊金山消防局。

舊金山警官同志結盟表示，長時間以來社會對於LGBTQ+社區的敵意，是很多警員加入警局的原因。聲明中表示，雖然我們可能無法與社區一起遊行，但我們仍然會出現在現場，努力保護你們的安全，因為這是我們宣誓要做的。我們希望同志大遊行委員會能夠改變其決定，並允許任何舊金山公共安全部門的成員穿著制服參與遊行。

針對這一爭議，舊金山市長布里德（London Breed）發表聲明說，如果同志大遊行委員會不改變禁止身穿制服的決定，她將不參加同志大遊行。

布里德表示，我做出這個艱難的決定是為了支持我們在警局和州警部門工作的LGBTQ社區的成員，他們被告知不得身穿制服遊行，同時也是為了支持校方局拒絕遊行的決定。

布里德說：「他們身著制服，向全國的人們傳遞了一個信息，即舊金山重視在公共安全部門以及這座城市的多樣性和包容性。」