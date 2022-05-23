我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反戰 俄外交官辭職批：從未為國家感到如此羞恥

美國車齡創新高 去年一台車平均開12.2年

舊金山同志大遊行禁穿警察制服 警消退出抗議

記者王子涵/舊金山報導
舊金山警局決定不參與2022年LGBTQ遊行。（美聯社）
舊金山警局決定不參與2022年LGBTQ遊行。（美聯社）

因疫情暫停一年後，舊金山同志遊行（San Francisco Pride Parade）將在6月回歸，而圍繞警員參與遊行的爭論也隨之而來。舊金山警局周一（23日）發表聲明，將不參與今年的遊行活動。

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）的報道，同志大遊行組織方要求警員不准穿著警服，而警方的退出也意在報復該行為。組織方表示，舊金山同志大遊行委員會已經要求LGBTQ警員重回衣櫃著裝。

共同退出今年遊行的還有舊金山警官驕傲結盟、舊金山州警辦公室LGBTQ警員、舊金山消防局。

舊金山警官同志結盟表示，長時間以來社會對於LGBTQ+社區的敵意，是很多警員加入警局的原因。聲明中表示，雖然我們可能無法與社區一起遊行，但我們仍然會出現在現場，努力保護你們的安全，因為這是我們宣誓要做的。我們希望同志大遊行委員會能夠改變其決定，並允許任何舊金山公共安全部門的成員穿著制服參與遊行。

針對這一爭議，舊金山市長布里德（London Breed）發表聲明說，如果同志大遊行委員會不改變禁止身穿制服的決定，她將不參加同志大遊行。

布里德表示，我做出這個艱難的決定是為了支持我們在警局和州警部門工作的LGBTQ社區的成員，他們被告知不得身穿制服遊行，同時也是為了支持校方局拒絕遊行的決定。

布里德說：「他們身著制服，向全國的人們傳遞了一個信息，即舊金山重視在公共安全部門以及這座城市的多樣性和包容性。」

舊金山警局決定不參與2022年LGBTQ遊行。（舊金山警局推特）
舊金山警局決定不參與2022年LGBTQ遊行。（舊金山警局推特）

遊行 舊金山 同志

上一則

北加矽谷中文學校 舉辦第48屆畢業典禮

下一則

北加僑領陳義志76歲表哥蔡昆山 壓制槍手周文偉

延伸閱讀

查緝犯罪拚治安 布里德提監控攝像使用權法案

查緝犯罪拚治安 布里德提監控攝像使用權法案
160戶學生公寓變永久性住房 金山減遊民數15%目標達成

160戶學生公寓變永久性住房 金山減遊民數15%目標達成
城市衛士博物館重新開放 布里德：感謝急救員的付出

城市衛士博物館重新開放 布里德：感謝急救員的付出
城市衛士博物館重新開放 布里德：感謝急救員的付出

城市衛士博物館重新開放 布里德：感謝急救員的付出
布里德任命麥德誠 遞補楊馳馬議員空缺

布里德任命麥德誠 遞補楊馳馬議員空缺

熱門新聞

高嘉雯失聯已經一周，家人非常焦急。（社區供圖）

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

2022-05-22 19:12
周文偉的行為遭同聲譴責。（警局提供）

南加槍擊案 藍、綠、紅北加華人擔心矛盾深化

2022-05-17 19:16
專家表示，新冠病毒的傳染性已高到和麻疹不相上下。（美聯社）

公衛專家：新冠不斷進化 傳染力恐超越麻疹

2022-05-21 02:20
對於有人服用抗新冠藥丸Paxlovid之後反覆感染，專家認為還是值得服用。（電視新聞截圖）

服Paxlovid藥丸又反覆感染 專家：仍值得吃

2022-05-20 14:48
一名涉嫌猥褻學生的鋼琴老師，向洛斯阿圖警局自首。（洛斯阿圖警局提供）

北加聖荷西一鋼琴老師教琴時猥褻學生逮捕

2022-05-19 18:55
一場交通意外讓原本一家三口頓時陷入經濟危機，雯麗陪小孩讀中文童書。(記者熊移山/攝影)

車禍意外打破移民家庭夢 遺孀幼子需社會協助

2022-05-16 15:35

超人氣

更多 >
拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝

拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝
疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半
澳洲華裔新外長黃英賢 批判中國力道十足

澳洲華裔新外長黃英賢 批判中國力道十足
萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用

萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用
核桃市入室搶劫命案 屋主為華裔

核桃市入室搶劫命案 屋主為華裔