華運會募款餐會 疫後老友開心相聚

由沈慧老師帶領的康鶴耆英舞蹈團，團員年齡平均在70歲，一身國旗勁裝讓現場觀眾掌聲不斷。(記者熊移山／攝影)

睽違了兩年金山灣區華人 運動大會(簡稱華運會)將重新登場，日前舉辦募款晚會，除了希望藉由募款獲得資金外，也同時向僑界領袖預告運動會重新舉辦。新任會長王進德表示，因為疫情 停辦兩年華運會，預定在6月11日前往加州首府沙加緬度迎接聖火，7月9日舉辦華運會聖火點燃暨傳遞儀式，7月24日在庫比蒂諾高中（Cupertino High School）舉行運動會。

華運會一直是海外華人最大的體育盛事之一。自1985年成立後，每年都在灣區舉辦大型運動會。宗旨是讓灣區僑胞保持運動健身強健體魄，藉由運動交流聯誼增進彼此感情。

今年的華運會共設有17項單項比賽，包括保齡球、籃球、壘球、拔河、兒童繪畫等等，從5月22日開始陸續展開，有民眾可上華運會官網查詢。

王進德表示，今年正值中華民國僑務委員會成立90周年，華人運動大會也能用來慶祝僑務委員會的90周歲。

幾乎南灣的台籍社團全部到齊，因為疫情許多人也開心的與老友相聚。首先各社團代表的表演暖場，其中由沈慧帶領的康鶴耆英舞蹈團，團員年齡平均在70歲，一身國旗勁裝讓現場觀眾掌聲不斷。緊接著募款義唱帶來晚會的高潮，經文處處長夫人雲雯蓁獻唱「黑暗騎士」及「拱手讓他」兩首歌曲，在餐會主持人何台光的主持下獲得近2萬元的募款金額。

僑教中心主任莊雅淑、駐教廷大使夫人蘇馨遠、僑務諮詢委員林桂香的義唱也都獲得近1萬元的募款。餐會在歡笑中圓滿落幕。