日落區中華文化區建立 成舊金山第九個文化區

73家當地小商業、社區領袖共同慶祝日落區中華文化區的建立。（記者王子涵╱攝影）

日落區中華文化區（Sunset Chinese Cultural District）成為舊金山 第一個以華人 文化為主題所建立的文化區，也是舊金山確立的第九個文化區。慶祝活動22日在外日落區農夫市場及工藝坊舉行，包括73家當地小商業、社區領袖共同慶祝。

如今日落區是舊金山除華埠 以外，華人主要的居住地之一。1850年代，遠離市中心的日落區仍是杳無人煙，充滿沙丘，因而被稱為外土（Outer Lands）。由於移民潮，政府的種族政策，以及華人人口增長等原因，這裡在一百多年後成為舊金山市人口最稠密的社區之一。

舊金山市議會在2021年7月一致通過了支持創建日落區華人文化區的計畫，以保護有形和無形的文化元素，定義社區的文化特徵，包括建築物、廣場、公園、壁畫、節日、傳統等。

第4區市議員馬兆明（Gordon Mar）與日落區非營利社區機構共同合作，發起日落區華人文化區工作組，以在日落區華裔社區中培育文化和經濟活力為目標。

馬兆明表示，很高興經過兩年的籌備，日落區中華文化區正式建立了。今天的慶祝活動，以及熱鬧的農夫市場都是文化區成果的一小部分，將團結日落區所有的族裔在一起，幫助當地小商業，保存文化，提升社區的活力。