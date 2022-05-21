矽谷台灣僑界聲明 譴責南加台裔教會槍擊暴行

由教會發起的募捐活動，希望各界能協助鄭達志醫師遺孀及兩名在學的孩子。(記者熊移山／翻攝)

上周發生在南加 橙縣台灣人基督長老教會的槍擊 案，造成1死5傷的悲劇。在警方調查確認為仇恨犯罪 後，5月21日南灣台灣僑界舉行記者會，追悼鄭達志醫師，嚴厲譴責造成南加台美人教會流血事件的暴行與仇恨犯罪。與會代表除了對鄭達志醫師挺身而出拯救教友的生命而犧牲感到不捨外，並強調民主社會應該尊重彼此不同政治立場及宗教信仰，透過對話和包容，尊重多元化社會的各種差異。

這場由僑務委員李漢文召集的記者會在南灣文教中心舉行，參與者紛紛對這場槍擊案表達震驚。記者會並發表聲明，美國及台灣政府清查仇恨犯罪組織，讓世界知道中共對台灣的霸凌。聲明譴責曾經加入過「和統會」（中國和平統一促進會）組織的兇嫌，希望警方深入調查案件，對被國務院列為中華人民共和國外圍組織的和統會進一步管制。另外，在事件中為保護他人不幸喪生的鄭醫師留有遺孀，及還在就學的兩名孩子，教會已發起募捐，記者會呼籲社會各界能伸出援手。

文教中心主任莊雅淑表示，僑委會也呼籲僑民更加留意自身安全，維持僑社團結和諧，避免仇恨挑撥分化，共同守護民主自由價值。會中，台灣文化體育會創辦人傅紅玉表示，身為基督教徒，她非常痛心這件事竟然發生在一群敬畏上帝的長輩身上。她引用聖經的一段話：「我將這些事告訴你們， 是要叫你們在我裡面有平安。」用以勉勵大家，祈求上帝安慰及保守倖存的教友。與會代表也呼籲，這只是一件個案，千萬不要被有心人士利用來加深統獨之間的衝突。