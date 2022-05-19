北加舊金山消防員用15吋黃銅消防扳手 狂毆同事致骨折

舊金山一名47歲的消防員穆罕穆德（Robert Muhammad），使用長約15吋、消防水帶的活動黃銅扳手，襲擊20年的同事、56歲的加布里埃爾·申（Gabriel Shin），導致他左臂骨折，右臂腫脹和腦震盪。（視頻截圖）

舊金山 一名47歲的消防員穆罕穆德（Robert Muhammad），疑似因為工作分歧，使用長約15吋、消防水帶的活動黃銅扳手，襲擊20年的同事、56歲的加布里埃爾·申（Gabriel Shin），導致他左臂骨折，右臂腫脹和腦震盪。穆罕穆德面臨使用致命武器攻擊等五項重罪指控，他對指控不認罪，目前已繳納保釋金並被釋放。

根據ABC 7 電視台I-Team節目主持人羅意斯 （Dan Noyes）的報導。2月1日上午，穆罕穆德去了舊金山第三街的25號消防站，從消防部門的電腦中找到了同事加布里埃爾·申的家庭地址，然後帶著消防栓扳手離開。這個黃銅扳手很沉重，長約15吋，用於打開和關閉消防栓。

穆罕穆德開車過橋，到了加布里埃爾·申位於屋崙 的家中。與他對峙，兩人爭執升級。據稱穆罕默德用消防扳手毆打了加布里埃爾·申。

根據911的接線記錄。鄰居報告說，有人在屋崙9街和東19街附近擊打受害者。不過，鄰居當時將受害者的性別弄錯，以為是一位女士被人用扳手或某種鐵器毆打。

當警員趕到時，穆罕默德已經離開。救護車將加布里埃爾·申送往高地醫院，醫生確定，他因被毆打而導致左臂骨折，右臂腫脹和腦震盪。

一周後，穆罕默德在東灣聖他利達監獄 （Santa Rita Jail）自首。他對使用致命武器攻擊、嚴重身體傷害等重罪指控不認罪。在交納3萬保釋金後，他被釋放。定於下個月出庭。加布里埃爾·申說，認識穆罕穆德超過20年，兩人都是舊金山的消防員。

受害者的律師托雷斯（Jim Torres）說，穆罕穆德對同事和上司的攻擊性行為已經超過十年。並稱這是一種沒有記錄和沒有解決的處理模式。他還聲稱，在襲擊發生後的48小時內，消防部門的高層敦促加布里埃爾·申撤銷指控。

消防局發言人不願意接受採訪，因為此事為人事問題。