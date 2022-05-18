朱立倫訪美行將拜會史丹福大學智庫 談國民黨路線

朱立倫此行將拜會史丹福大學的胡佛研究院。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

中國國民黨 主席朱立倫，預計於6月初來美國訪問，舊金山 灣區就將是第一站。國民黨海外部副主任鍾維君表示，朱立倫預定於6月2日早上搭乘聯合航空班機抵達舊金山國際機場，之後到佛斯特市下榻的旅館稍事休息後，隨即到史丹福大學胡佛研究院（Hoover Institution）與智庫及學者交流，不過為閉門的會議。結束後朱立倫一行人下午再到舊金山走訪，除了到聖瑪莉公園的國父遺像獻花，也會到國父紀念館與國民黨黨員座談，並拜會洪門致公總堂、合勝總堂、秉公總堂等三個支持中華民國的僑社、參觀當年國父成立同盟會及洪門相關歷史，晚上再回到佛斯特市舉辦全僑公宴。

此趟朱立倫的訪美行程將由國民黨副主席夏立言、國民黨政策會副執行長兼組發會海外部主任陳以信、國際事務部主任兼駐美代表處代表黃介正、國際事務部副主任兼駐美代表處黃裕鈞副代表等人陪同，最主要的目的是為華府 國民黨的代表處揭牌，而這也是國民黨睽違十多年後，重新啟動駐美代表處，希望能與美方建立溝通管道，並且也能說明國民黨的政策方向，並掌握美方的政策與外交立場。

朱立倫在舊金山灣區只待不到一天，隨後就會到華府、紐約，最後再到洛杉磯，之後返台。

鍾維君指出，朱立倫在佛斯特市「Crowne Plaza」旅館舉辦全僑公宴之前，還會舉辦此趟美國行首站的心得記者會。全僑公宴結束後，朱立倫等人就會搭乘夜班飛機至華府。

其中朱立倫又將再次到史丹福大學的胡佛研究院與學者交換意見，會談內容預料也備受矚目。鍾維君表示，目前還不能確定在史丹福面會的學者名單。不過，相信最主要的目的是向美方與智庫表達出國民黨的立場，也藉機能讓美方了解，台灣並非只有民進黨一個路線，畢竟許多台灣同胞對於兩岸的問題與看法有著另一種心聲，希望兩岸更穩定的發展。

鍾維君進一步補充，相信美方也能感受到國民黨實際上對於兩岸關係能有更務實，且更為穩健的處理方式。