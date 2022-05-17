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降服獨行俠 勇士有取勝3招

記者劉先進／舊金山報導
維金斯的持球進攻，對於勇士頗為重要。（記者劉先進 ／攝影）
維金斯的持球進攻，對於勇士頗為重要。（記者劉先進 ／攝影）

時隔三年金州勇士再次殺入西區決賽，迎戰達拉斯獨行俠。首場比賽18日在勇士主場打響。勇士要取勝，有三個取勝招數。防住獨行俠球星東契奇（Luka Doncic）。盡量輪轉鎖死獨行俠的三分。自身進攻方面，柯瑞、湯普森和普爾三星，至少要有兩個發揮。

獨行俠在西區半決賽搶七中大勝奪冠熱門、聯盟第一的鳳凰城太陽。靠的就是東契奇的超強發揮，和全隊三分投射。勇士的防守自然要從此處落筆。

首先，東契奇季後賽場均31.5分，排名聯盟第二。其進攻技巧非常豐富，或持球後撤步三分，或突破後利用強壯的身體打板、拋投。如果遇到包夾，還能送出絕妙傳球，或給內線空接，或傳外線投籃。勇士預計用維金斯或湯普森單防，再利用格林補位掃蕩。如果東契奇用擋拆逼迫大個換防，勇士須強硬鎖住他的進攻。實在防不住，寧願給單挑得分，也不能讓隊友得分。

其次，獨行俠的打法，簡單說是東契奇持球大核+四個三分射手在外投射，讓防守者顧此失彼，勇士要盡量輪轉，干擾三分射手。季後賽至今，獨行俠投中202個三分，遙遙領先於勇士的157個。

場均投出聯盟最多的三分次數40.3次，場均命中率38.5%，聯盟第三。除了東契奇，場上四個人都能投籃，大個子克勒貝爾（Maxi Kleber）三分命中率49.2%，在出場15分鐘以上的球員中，命中率排第九。另外，布洛克（Reggie Bullock）、丁威迪（Spencer Dinwiddie）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、貝坦斯（Davis Bertans）三分命中率分別是38.9%、40%、42.2%，43.2%。

相比於勇士的流暢傳切，獨行俠的進攻，不少來自強硬攻擊，以及突破分球，場均助攻18.4次，排名季後賽球隊倒數第二。勇士應盡量切斷持球手東契奇和其他射手的聯繫，讓東契奇攻擊，不要盲目夾擊，防死三分射手。籃球畢竟是團隊運動，不怕東契奇一人發揮，就怕射手四處開花。

第三，勇士的進攻。獨行俠防守太陽時，是強硬前鋒群對球往底線施壓，再輪轉補位。對陣勇士，獨行俠極可能對球夾擊、尤其是對柯瑞的包夾，希望拿走柯瑞的強投，結合輪轉，一定程度放空格林或魯尼。勇士有多個方法應對，如，利用格林圈頂發牌，傳球給空位射手。或格林擋拆，趁防守落位前讓柯瑞等人強行投射。還可讓柯瑞和普爾擋拆，遇到包夾，做球給普爾投籃。總之，利用勇士冠絕聯盟的流暢傳球（季後賽場均27.8次，排名榜首），給射手機會。這其中，柯瑞、湯普森和普爾三個射手中，至少要有兩個能發揮出色，才能以強勁火力，帶動球隊進攻。

湯普森的投射能力，至關重要。（記者劉先進 ／攝影）
湯普森的投射能力，至關重要。（記者劉先進 ／攝影）
柯瑞（右）投中關鍵三分，普爾（左）狂吼慶祝。（記者劉先進 ／攝影）
柯瑞（右）投中關鍵三分，普爾（左）狂吼慶祝。（記者劉先進 ／攝影）
防守獨行俠的球星東契奇，是勇士取勝的關鍵之一。（記者劉先進 ／攝影）
防守獨行俠的球星東契奇，是勇士取勝的關鍵之一。（記者劉先進 ／攝影）
湯普森三分頗為關鍵。（記者劉先進 ／攝影）
湯普森三分頗為關鍵。（記者劉先進 ／攝影）

勇士 柯瑞 季後賽

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