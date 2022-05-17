2022僑委會海外台商精品選拔開跑

金山灣區華僑文教中心主任莊雅淑表示，選拔活動的目的是為輔導海外台商事業發展並協助產品品牌推廣。(記者熊移山/攝影)

曾獲得史丹佛大學長壽中心銀髮族設計競賽獎得主姚彥慈也到現場分享自己在設計產品後，募資和行銷上遇到的問題。(記者熊移山/攝影)

僑委會在去年舉辦「海外台商精品選拔暨輔導活動」得到熱烈迴響後，今年擴大辦理，將在全球16個國家、19個地區，針對海外台商企業生產的電子、時尚 、休閒等不同產品進行選拔。獲獎的產品將可以獲得為期一年的品牌推廣以及稅務諮詢、海外信用保證基金服務等等，詳情可參閱僑委會官網(見圖QR code)。 2022「海外台商精品選拔暨輔導活動」報名QR code

為了讓更多僑胞了解活動相關細節，日前金山灣區 華僑文教中心與北加州 台灣工商會共同舉辦了一場說明會。僑教中心主任莊雅淑表示，選拔活動的目的是為輔導海外台商事業發展並協助產品品牌推廣。報名公司的製造單位必須設於海外，但不包括中國大陸和港澳地區。本次參加產品類別分為「電子、電器、通訊產品及零組件」、「休閒、育樂及運動用品」與「時尚、 生活及文化創意產品」三組，最後將選出20件金銀獎得主。工商會會長蕭柏楊致詞時說，在矽谷蓬勃的新創產業基礎下，相信本次的選拔金山灣區勝出的機率很高，歡迎大家踴躍參與。

主辦單位也邀請到曾經獲得史丹佛大學長壽中心銀髮族設計競賽獎得主姚彥慈到現場，她說從事設計創作工作者，往往在募資和行銷上遇到很大的困難，特別這次規劃得獎商品還可以有審計、稅務、財務等相關諮詢服務，另外外貿協提供的創新推介，如線上數位策展、精準數位行銷、電商轉型顧問，都是創業者獲是中小型企業真正需要的資源。

莊雅淑還表示，參與選拔的物件不論大小，比如說上一屆的獲獎的大到按摩椅小到口罩，只要是具有特色的精品按照上述分類都可以參加。本次活動報名截止日期為5月31日，報名方式鏈接www.taiwanprime.org，只接受線上報名。