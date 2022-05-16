WTT支線賽莊智淵摘男單、男女雙金牌

莊智淵（圖左）在世界桌球職業大聯盟西徹斯特支線賽封王，圖右為世界排名第33的德國好手杜達本次獲得亞軍。（中央社）

世界桌球職業大聯盟系列賽美國支線賽（WTT Feeder）第二場在紐約市 近郊的韋斯切斯特（Westchester）舉行，台灣桌球好手莊智淵氣勢如虹，一舉拿下男單及男女雙打冠軍，相信這個分數可以讓目前排名世界第25的莊智淵再往前邁進一大步。

這場比賽是從當地時間12日開始，莊智淵在男子單打部分從64到8強賽的4場淘汰賽，都是以直落4的成績擊敗對手。週日決賽的上午4強賽遇到日本好手戶上隼輔(Shunsuke Togami)，莊智淵在第1盤以8比11落敗，緊接著調整心情後連拿2盤，最後激戰6盤以4比2取得冠亞軍資格。到了晚間決賽遭遇世界排名第33的德國好手杜達（Benedikt Duda）。莊智淵倒吃甘蔗，先丟2局後連下3局，雖然輸掉第6局，但決勝局先拿3分奠定勝利基礎。接著莊智淵穩紮穩打，都沒有讓杜達將分差追到2分以內。賽末點出現後，莊智淵把握機會，來回多拍後莊智淵在僑胞熱烈歡呼聲中奪冠。

莊智淵在賽後除感謝美國僑胞兩站的熱情支持，也分享決賽「放開打」的心境，他說：「不會去想太多，畢竟第2已經拿了很多次了，再多一個第2也沒關係，所以就放開去打」。另外14日晚間舉辦的男女混合雙打決賽，莊智淵與陳思羽對上義大利 好手Piccolin和Laurenti，在4盤的激戰後以3比1獲勝，這也是繼美國支線賽舊金山 （Fremont）站後，兩人拿下的第二座雙打冠軍。另外本次賽事中，女單部分陳思羽、鄭怡靜、劉馨尹雖然都打進八強，但也都遭遇強敵而止步。接下來球員將先返回台灣休息，接著在六月份再前往歐洲繼續比賽。