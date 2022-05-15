競選加州主計長 陳仁宜：加州預算太不透明

陳仁宜與社區見面，暢談理念。（記者李榮／攝影）

史丹福大學胡佛研究院（Hoover Institute）研究員、台灣裔的學者陳仁宜（Lanhee Chen）今年代表共和黨競選2022年的加州 主計長（California State Controller），也是陳仁宜首次挑戰競選公職。雖是初試啼聲，但已經獲得不少支持，包括洛杉磯時報社等重量級主流媒體，都替他背書。加州前參議員夏樂柏（Bob Huff）與太太何美湄、共和黨加州副主席郭宗政（Peter Kuo）等人15日在密爾比達替陳仁宜舉辦選民見面會，為陳仁宜造勢。而陳仁宜也重申，加州預算 花費太不透明，簡直到匪夷所思的境界，而主計長的職責就是監督者（watchdog），「加州需要真正的主計長」。

陳仁宜在2012年時曾擔任共和黨總統候選人羅姆尼（Mitt Romney）競選團隊的政策主任。在前總統小布希（George W. Bush）任內，也曾擔任美國衛生及公共服務部的高階政治任命官員。他的父母來自台灣，父親是執業醫師、母親是化學家，陳仁宜在北卡羅來納州出生，幼時搬到南加的羅蘭岡，公立高中畢業後來進入哈佛大學，擁有法學與政治學雙博士學位。事實上，在這次競選主計長之前，陳仁宜就已經擁有相當的知名度，他是知名的政治評論員，曾在美國國家廣播公司新聞網（NBC News）訪談節目「會晤新聞界」（Meet the Press）和許多政論節目露面。同時，在2020年台灣總統大選時陳仁宜也到台灣觀選，並稱讚台灣是印太地區的民主典範。

陳仁宜競選的主計長一職，是加州少數州層級的民選職位之一，主計長辦公室是獨立的行政單位。他表示，團隊曾做過調查，發現幾乎沒有選民真正知道主計長的職責，自然也很難選出最適合的人選。事實上，主計長就像是州財政執行長的角色，為加州的預算看緊荷包，向加州居民負責，點單的說就是財政的監督者的角色。而其實，加州的財政相當不透明，再加上多年來加州一黨獨大的政治氛圍之下，主計長並沒有扮演好秤職的角色，因此絕對需要改變。

當日有多位社區領袖前往與陳仁宜交流，並替他造勢。支持者表示，加州做為世界第五大經濟體，需要有一個真正會做事的主計長，為加州的選民把關，監督州政府的支出，不隨意浪費。包括洛杉磯時報、韓國中央日報、橙縣紀事報、LA Daily News等媒體都替陳仁宜背書，其中還包括向來屬於自由派的媒體，跨出意識形態的支持陳仁宜，實屬不易。

他們認為，陳仁宜獲得支持其中一個主要的原因，就是加州過去多年以來主要都是民主黨 以超級多數的形式把持；現任主計長也是民主黨，因此在政治氣候下現實中主計長不太會真正捍衛納稅人的荷包，不會積極追究浪費的情況。

先前洛杉磯時報在說明支持陳仁宜的理由時，也指出陳仁宜學經歷豐富、政見實在，強調透明化預算支出，並表示會追究失職的官員。另一方面，由於民主黨掌握整個加州絕大多數的民選官員職位，所以也需要其他背景的人士監督制衡。