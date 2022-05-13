年長者如何避免仇恨犯罪 犯罪專家建議上網下載手冊

這場「如何舉報仇恨犯罪」座談會市府及警方一共五位出席。圖為預防犯罪專家(左1)及負責翻譯的警員Eric Wang(左2)現場講解。(圖錢德純提供)

仇視亞裔 (Asian hate)或是仇恨犯罪 (hate crime)近兩年經常登上媒體版面，如果真的遇到要怎麼辦? 日前聖荷西 犯罪預防部門與警政單位，特別前往位於市區的老人院舉辦講習，並發放中文版「如何舉報仇恨犯罪」，希望藉由宣導讓年長者多了解如何保護自己和自身權益。

這場說明會是由聖荷西社區委員會會長錢德純召集，市府及警方一共五位出席。其中預防犯罪專家MC Nguyen表示，很多被害人因為不會說英語和身體沒有受到傷害而不了了之，但是這樣反而是讓仇恨犯罪者更加猖獗。所以除了肢體衝突之外，言語騷擾、威脅、吐扣水甚至比手槍射擊的手勢都可以算是仇恨犯罪，雖然舉證上很困難，但只要記住對方的長相特徵(如膚色、髮型、年紀、身高、胖瘦、衣服以及是否有紋身)報案後就可以留下紀錄，這樣執法單位才能了解轄區內這些仇恨犯罪者的情況。

聖荷西社區委員會會長錢德純同時也是聖荷西第三選區的市議員候選人，她表示灣區年長者只會越來越多，政府應該對老人院有配套措施。包括嚴格規定有門房管控出入，在高頻率犯罪區加強警力巡邏保障老人及婦幼的安全，另外也鼓勵年長者遇到類似情況一定要冷靜，記下對方特徵後報警處理。如果需要政府製作不同語言的如何舉報仇恨犯罪手冊，可以上網下載https://www.hatecrimebook.com/。