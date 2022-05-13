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美國中國信託銀行深耕地方 幫助弱勢挺過疫情

記者熊移山/ 舊金山報導
華埠幼兒樂園(CCCC)成立50周年的晚會，中信銀行代表與執行董事 Anne W. Kwong(右3)合影(圖中信銀行提供)
華埠幼兒樂園(CCCC)成立50周年的晚會，中信銀行代表與執行董事 Anne W. Kwong(右3)合影(圖中信銀行提供)

美國中信銀行灣區共有三家分行，多年來除了重點服務以亞裔族群，對地方公益也不落人後。除了在年初向亞裔家園服務(APA)捐助6千元之外，日前在華埠幼兒樂園(Chinatown Community Children’s Center簡稱CCCC)成立50周年的晚會上也捐出3千元，協助這些非營利組織度過疫情期間募款困難，並繼續幫助亞裔及弱勢族群。

中國信託舊金山分行首席副總裁伍安納低調表示，中信銀行一直以來都是直持當地公益活動。從疫情以來社福團體募款越來越困難，這次選擇捐助的兩家非營利機構，其中APA成立於 1987 年，由專業人士和經驗豐富的家庭義工組成，主要是服務因婚姻或難民從東南亞國家來到美國的新移民，他們多有語言障礙和文化衝突，加上不熟悉西醫和適當育兒教育方式，造成家庭暴力、社會孤立、抑鬱和經濟困難等問題。APA長期通過提供語言和文化上適當的服務（例如家訪、情感支持和翻譯服務）來幫助這些家庭。以防止虐待兒童和家庭暴力，從而促進健康的兒童和家庭。可以訪問他們的網站 https://www.apafss.org/ 了解更多信息。

另外一家CCCC成立於 1972 年，也是當年加州亞裔美國民權運動的一部分。 為唐人街和整個亞裔社區提供公共服務。已成功為灣區 3千多個家庭提供優質的雙語、雙文化、護理和教育。CCCC 80%的孩子來自低於標準收入水平的家庭。該中心的使命是幫助這些家庭融入美國社會並獲得經濟穩定，同時保持他們的文化認同。讀者可以上CCCC官網https://www.childrencenter.org/ 了解更多信息。

伍安娜表示，美國中信銀行於1989年成立總部位於加州洛杉磯市，在加州、紐約及紐澤西州擁有14家分行，美國境內第四大的華人銀行，全世界有110家海外網點，是台灣擁有最廣泛國際網絡的金融機構。在舊金山三個分行也都提供華語、粵語等服務，另外不定時舉辦的免費金融講座，也是提供亞裔族群在美理財的好幫手。

華埠幼兒樂園成立50周年的晚會，中國信託舊金山分行首席副總裁伍安納與舊金山市市長...
華埠幼兒樂園成立50周年的晚會，中國信託舊金山分行首席副總裁伍安納與舊金山市市長London N, Breed合影。(圖中信銀行提供)

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