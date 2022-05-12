最想搬離的城市：北加聖荷西第一名

聖荷西被地產網站認為是最高比例想要搬離的城市。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎疫情之後，許多人重新考量居住的需求與地區，希望生活空間更大、房價 要較可負擔。依照房地產網站Realtor.com公佈的研究顯示，以今年第一季而言，網站上所有房屋列表的瀏覽量中，超過近六成（59.7%）是來自其它地區的潛在購屋者，比起去年同期增長了4.6%，顯見更多人可能想要搬到其他地方居住。包括佛羅里達州的Punta Gorda、賓州的East Stroudsburg、夏威夷的 Kahului等是前三名的熱門地點，吸引大批外來人口的目光。而位於北加州 的矽谷核心聖荷西 市，可能因為高房價與其他生活條件，被發現是最高比例想搬離的城市，統計有86.7%的聖荷西瀏覽者，在尋找其他都會區的物件。

這兩年房價暴漲，同時近幾個月來貸款利率也快速攀升，不少人都在重新思考對於居住的環境的要求與未來搬家的可能，例如包括德州的達斯斯等地，就已經出現非常大量的加州「移民」。地產網站Realtor.com經濟研究經理瑞圖（George Ratiu）就表示，疫情讓許多美國人重新審視生活中的優先順序、個人偏好和時間表，畢竟大家必須面對對於健康的擔心、財務壓力，以及生活的改變，而愈來愈多的購屋者更希望能夠有更好的生活質量，住房要能方便戶外運動，以及必須考慮到愈來愈重要的房價負擔。

調查中顯示，以度假和退休為購屋目的的買家，特別會去查找其它地區的房地產狀況。另外，也有些購房者希是望搬家到另一地方居住，尤其時可以遠端工作的人。也有些人是要尋找第二套自住房，或者也些人則單純是在瀏覽其他地區的房市，發發白日夢。

依據數據顯示，在生活成本較高、天氣較冷地區，以及大學城及軍事城鎮的民眾，有比較明顯希望搬遷的傾象。研究發現，住在在寒冷且昂貴的美國東北地區的人們，最有可能關注其它地區的房產。東北部的居民中約37.2%的人查看了不同地區的房產。而26.4%的中西部人、25%的西部人，也在搜尋其他地方的房市狀況；但南部人搜尋其它地方住宅的比例只有11.3%。

網站整理後發現，最多人想要搬遷到的城市是佛羅里達州的Punta Gorda，該地中位房價是43萬元，雖然不算便宜，但還是低於許多其他類似條件的城市。另外，北卡羅來納州的Rocky Mount排名第4、阿拉巴馬州Decatur排名第9，這些地方都有房價較為低廉的優勢。

另外上榜的包括第2名的賓州East Stroudsburg，該處有湖泊、步道等戶外活動場地，以及第6名的新罕布夏州的Claremont，該城市吸引喜歡在河岸釣魚或者滑雪度假者。

而聖荷西則被認為是最高比例想要搬出的城市。依網站的據數據顯示，高達86.7%的聖荷西用戶在看其他都會區的房產。聖荷西的生活成本非常高昂，中位數房價近140萬，日常消費也高。另外，最想搬離城市的第二名則是西雅圖，高達86.1%的人在瀏覽其他都會區的房產。第三名則是華府，有82.3%的用戶在看其他城市的地產掛牌情況。