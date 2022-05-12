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金山女獨自在街邊行走 被男子掐脖險窒息 警公布嫌照片

記者王子涵／舊金山報導
舊金山警局公布襲擊女性的嫌疑人照片。（舊金山警局提供）
舊金山警局公布襲擊女性的嫌疑人照片。（舊金山警局提供）

一名年齡在25歲至29歲之間，身高約5呎11寸、體重150磅、身穿黑夾克和黑褲的黑髮男性，7日下午襲擊一名女性，導致受害人失去意識，警方到達現場後嫌疑人已經逃離現場。舊金山警局10日公布四張嫌疑人照片，尋求公眾協尋該嫌犯。

7日下午3時13分左右，舊金山警局接到報警稱，位於Desmond街和Sunnydale街附近發生一起襲擊事件，警方到達現場後，發現一名女性受害者。受害者表示，案發前她正獨自在街邊行走，看到一名身分不明的男子正語無倫次的大吼大叫，她試圖穿過馬路避開，但該男子卻一直跟隨，當她覺察到不安全的情況後，立刻轉身離開。

男子從後方抓住受害人，並用手控制住受害人的脖子，並開始掐住受害人的喉嚨，使她無法呼吸；嫌疑人一邊攻擊受害人，一邊語無倫次說著不連貫的話語，受害人想掙脫男子的控制，過程中失去了意識。當男子聽到有人在叫喊後，立即逃離現場，嫌犯往Sunnydale街和Bayshore的方向逃走，警員到達現場後，沒有找到其蹤影。醫護人員隨後到達現場對受害人的傷勢進行治療。

舊金山

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