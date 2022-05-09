金山物價狂飆 小商業當面向矽谷眾議員羅康納喊苦

聯邦眾議員羅康納（右）走訪小商業主，了解物價上漲帶來的困難。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情 之後，民生物價飆漲快速，民眾外出購物、買菜、上館子吃飯都「非常有感」，許多小商業主對於一漲再漲的進貨價格與營運成本也非常不滿，轉嫁給消費者擔心影響生意，完全吸收也不切實際。代表矽谷 的聯邦眾議員 羅康納（Ro Khanna）9日在紐華克一家雜貨超市前召開圓桌會議，聽取小商家與社區民眾的心聲。

雜貨店家「Arteaga's Food Center」表示，物價的上漲非常劇烈，再加上人工與其他成本的飆升，讓小企業的經營非常困難。

Arteaga's Food Center負責人舉例統計，如果以2019年與2022年相比較，一加侖的牛奶2019年時是3.08元，現在已經是4.95元，漲幅38%。一盒12顆的雞蛋，2019年時是1.87元，現在則是3.63元，漲幅高達49％。Tortillas玉米餅2019年時一包2.34元，現在則要3.63元，漲幅49%。五磅的米，2019年時是4.5元，2022年則是6.24元，漲幅28%。

食用油在2019年時是3.07元，目前則是3.98元，漲幅23%。四磅的糖2019年時是2.06元，現在則漲價三成。玉米食物Hominy在2019年時是2.19元，現在已是4.96元，飆漲55%。玉米麵粉Maseca在2019年時，4.4磅要價2.52元，現在則是每四磅的小包裝要價3.31元，不但份量變小了約10％，還漲價23％。

羅康納則允諾，會在國會與聯邦政府層級，推動解決物價上漲的問題。