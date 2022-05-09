歹徒用刀連捅人 只為搶5元 北加奧克蘭搶劫案暴增

屋崙警局表示，過去的周末，持械搶劫案激增。從6日到8日的三天時間，發生24起搶劫案，2起搶劫未遂。（記者劉先進 ／攝影）

北加屋崙 （也譯奧克蘭）警局9日表示，過去的周末，持械搶劫案激增。從6日到8日的三天時間，發生24起搶劫案，2起搶劫未遂。警方至少拘留了其中7起案件有關的3人。警方已經在武裝搶劫案增加的地區部署了更多警力。如果市民不幸成為受害者或有關於這些暴力犯罪 的資訊，可致電警局搶劫科，電話是510-238-3326。

7日晚的一起搶劫，發生在Laurel社區附近。54歲的受害者走在路上，3人圍住他。他被擊倒在人行道上，其中一人拿刀連續捅他，只為了搶走5元現金，3人很快逃之夭夭。受害者腹部和臉部都有受傷，目前狀況穩定。警方和屋崙犯罪組織者組織，共懸賞7500元，希望捉拿嫌犯。

根據警局提供給本報的數字，6日，屋崙發生了7起搶劫案和2起劫車案。7日，又發生了9起搶劫案，1起搶劫未遂案和1起劫車案。8日當天，發生了4起搶劫案，1起劫車案和1起劫車未遂案。在大多數案件中，搶劫嫌犯都持有刀或槍枝。

警方表示，由於社區成員提供的線索，巡邏人員能夠迅速找到與一些搶劫案有關的車輛。 警方至少拘留了與其中7起案件有關的3人。警局對眾多案件保持警惕，且正在密切跟蹤目前的這一趨勢，包括對嫌犯及其車輛的描述。如果市民是受害者或有關於這些暴力犯罪的資訊，請致電警局搶劫科，電話是510-238-3326。

屋崙警局也透過聲明提醒市民， 在任何時候都要注意周圍的環境。要特別留意減少個人風險的方法，比如不要被手機等電子設備分心。當搶劫發生時，切勿反抗，因為個人財物是可以更換的。做一個好的證人，注意對個人或車輛的準確描述。

警方也承諾，指揮官們在全市武裝搶劫案增加的地區，部署了更多警員。警察 局的暴力犯罪行動中心（Violent Crime Operations Center）和巡邏部門，正在使用以情報為導向的警務工作，以確定和逮捕搶劫嫌犯。