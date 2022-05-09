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WTT 男女雙人莊智淵、陳思羽摘金

記者熊移山/ 佛利蒙市報導
女雙決賽由鄭怡靜、李昱君迎戰日本好手Sasao和Mori，這一場也是勢均力敵的好球，最後鄭、李兩人是以2比3飲恨。(圖現場觀眾提供)
女雙決賽由鄭怡靜、李昱君迎戰日本好手Sasao和Mori，這一場也是勢均力敵的好球，最後鄭、李兩人是以2比3飲恨。(圖現場觀眾提供)

經過四天的賽程，中華台北在世界桌球職業大聯盟系列賽（WTT Feeder）24個國家、158名選中最後獲得男女混雙冠軍、女子雙人亞軍以及莊智淵男單並列第三，劉馨尹女單並列第三的成績。中華台北代表隊05/10即將啟程前往紐澤西州繼續接下來的比賽。

最後一天的決賽首先登場的是女單四強賽，劉馨尹對上昨日擊敗陳思羽的日本選手 Ojio。在心理壓力及對手強勢壓迫下，劉馨尹首局力拼下以8比11落敗，接下來並沒有發揮正常表現，最後敗北。接下來是桌球教父莊智淵對上日本好手篠塚大登，兩大高手對決堪稱全場焦點。一開場莊智淵以11比8搶得先機，緊接著篠塚大登以8比11，8比11扳回兩成，第4盤最為精采，雙方你來我往拉鋸到13比15，才分出勝負。第5盤莊智淵並不放棄，持續強勢進攻，但最後還是8比11落敗。

下午則是女雙決賽登場，由鄭怡靜、李昱君迎戰日本好手Sasao和Mori，這一場也是勢均力敵的好球。前兩盤雙方你來我往鄭、李兩人雖然力拼但是前兩盤還是以9比11，7比11落敗，緊接著在教練提醒下，第3盤緊咬對手不放最後戰到13比11獲勝，第4盤乘勝追擊再以11比8拿下。到了決勝盤雙方也一直保持拉鋸，但最後關鍵失手，以9比11飲恨。

本次比賽男單冠軍由四強擊敗莊智淵的篠塚大登與英格蘭Jarvis好手大戰7盤後拿下，女單冠軍則同時拿下女子雙人冠軍的Sasao奪得。四天的賽程相當緊湊，中華台北選手一開始也因為調整時差影響表現，相信接下來在紐澤西分站比賽應該會得到更好的成績。

莊智淵、陳思羽在男女混合雙打中擊敗了美國地主隊獲得冠軍的殊榮。(圖現場觀眾提供)
莊智淵、陳思羽在男女混合雙打中擊敗了美國地主隊獲得冠軍的殊榮。(圖現場觀眾提供)

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