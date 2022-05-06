我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

疫情升溫 金山灣區四縣被歸類「中等」級別

記者李怡 / 舊金山報導
灣區四縣處於 CDC 新冠感染「中等」級別。（記者李怡/攝影）
灣區四縣處於 CDC 新冠感染「中等」級別。（記者李怡/攝影）

灣區四縣處於 CDC 新冠感染「中等」級別。

截至週五上午，舊金山、聖克拉拉、馬林和聖馬特奧縣以及聖克魯斯縣都屬於美國疾病控制和預防中心的「黃色」等級，這表明該地區報告了 200 多例新冠感染病例。上週儘管每 100,000 人的住院人數仍低於 10 人，CDC 建議高危人群使用口罩。阿拉米達縣、康特拉科斯塔縣、索諾瑪縣、索拉諾縣和納帕縣以及加州其他地區都處於「低」感染社區級別，每 10 萬人中的病例不到 200 例。在 CDC社區傳播評級中，根據每 100,000 例病例數和檢測陽性率，灣區所有九個縣，以及幾乎整個加州海岸的縣都被歸類為「高」風險傳播區域。

據舊金山衛生局數據顯示，目前舊金山灣區的住院人數也開始增加。在整個灣區，現在有 322 人因病毒住院，而一個月前為 245 人。舊金山週五報告了 55 名 COVID-19 患者。這個數字在 4 月 6 日是 23 人。截至週四，灣區重症監護病房的 COVID 入院人數也攀升至 50 人，而一周前為 29 人。

舊金山市的冠狀病毒檢測陽性率已小幅上升至 8.7%。這是加州整體增長率 3.9% 的兩倍多，且還在急劇上升。

灣區 舊金山 加州

上一則

半導體人才短缺 華美半導體協會14日辦線上徵才

延伸閱讀

舊金山、聖荷西房價 世界百大都會區最難負擔

舊金山、聖荷西房價 世界百大都會區最難負擔
灣區郊市租金不跌反漲 遠超新冠疫情前水平

灣區郊市租金不跌反漲 遠超新冠疫情前水平
加州年長無證移民納健保 團體：不影響身分

加州年長無證移民納健保 團體：不影響身分
桌球教父莊智淵抵灣區 出戰職業大聯盟系列賽

桌球教父莊智淵抵灣區 出戰職業大聯盟系列賽
灣區染疫月內飆升167% 住院人數上升

灣區染疫月內飆升167% 住院人數上升

熱門新聞

名廚甄文達也遭遇仇恨事件，他機智回應。（記者劉先進 ／攝影）

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

2022-05-04 23:38
月膳小廚從兩個爸爸自己做起，一路茁壯到現在公司內已有十多個工作人員，業績逐步成長。（記者江碩涵／攝影）

矽谷爸爸體恤太太坐月子 新創月子餐公司受到歡迎

2022-04-29 16:07
數據顯示，在新一波疫情中，舊金山富裕社區的新增病例率高於低收入社區。（美聯社）

病例再激增 這回恐嚴重打擊金山富裕社區

2022-05-03 13:06
在新冠病例激增的情況下，灣區新冠住院人數也再次增加。（Getty Images）

灣區進入第5波疫情 確診者激增 住院數回升

2022-05-04 02:20
69歲的母親關寶珠（Baozhu Guan）4日早上8時外出散步失蹤，家人非常擔心其安危。（Eileen Chou供圖）

「最怕仇恨犯罪 被人關押」69歲華人失蹤

2022-05-05 16:27
專家表示，無症狀新冠感染者的免疫系統反應與有症狀者大致相同，但是否出現症狀取決於其他因素。（Getty Images）

染新冠無症狀 專家：與病毒量無關 打疫苗者傳播性較小

2022-04-29 15:32

超人氣

更多 >
大學生期待首份工作年薪10萬 實際起薪卻僅5.5萬

大學生期待首份工作年薪10萬 實際起薪卻僅5.5萬
曼哈頓「新派中餐廳」正流行 中國菜也能吃得時尚

曼哈頓「新派中餐廳」正流行 中國菜也能吃得時尚
恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照

恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照
買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高
這張圖藏了2名狙擊手 網友找不到：難道是透明人？

這張圖藏了2名狙擊手 網友找不到：難道是透明人？