疫情升溫 金山灣區四縣被歸類「中等」級別

灣區四縣處於 CDC 新冠感染「中等」級別。（記者李怡/攝影）

灣區 四縣處於 CDC 新冠感染「中等」級別。

截至週五上午，舊金山 、聖克拉拉、馬林和聖馬特奧縣以及聖克魯斯縣都屬於美國疾病控制和預防中心的「黃色」等級，這表明該地區報告了 200 多例新冠感染病例。上週儘管每 100,000 人的住院人數仍低於 10 人，CDC 建議高危人群使用口罩。阿拉米達縣、康特拉科斯塔縣、索諾瑪縣、索拉諾縣和納帕縣以及加州 其他地區都處於「低」感染社區級別，每 10 萬人中的病例不到 200 例。在 CDC社區傳播評級中，根據每 100,000 例病例數和檢測陽性率，灣區所有九個縣，以及幾乎整個加州海岸的縣都被歸類為「高」風險傳播區域。

據舊金山衛生局數據顯示，目前舊金山灣區的住院人數也開始增加。在整個灣區，現在有 322 人因病毒住院，而一個月前為 245 人。舊金山週五報告了 55 名 COVID-19 患者。這個數字在 4 月 6 日是 23 人。截至週四，灣區重症監護病房的 COVID 入院人數也攀升至 50 人，而一周前為 29 人。

舊金山市的冠狀病毒檢測陽性率已小幅上升至 8.7%。這是加州整體增長率 3.9% 的兩倍多，且還在急劇上升。