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沙加緬度聯合學區教師 課堂發言N開頭字被檢舉種族主義

記者江碩涵／灣區報導
沙加緬度聯合學區教師在課堂上發表種族主義言論，４月底正式辭職，照片為示意圖與本案件無任何關係。（本報資料照片）
沙加緬度聯合學區教師在課堂上發表種族主義言論，４月底正式辭職，照片為示意圖與本案件無任何關係。（本報資料照片）

一名沙加緬度聯合學區Kit Carson 國際學院的女教師，2021年6月時曾在七年級的課堂上使用N開頭的種族主義字彙，而被檢舉，經過了長時間的調查，沙加緬度聯合學區本月2日公布，這名教師已於今年4月30日辭職，調查也就此結束了。

根據了解，這名七年級教師在課堂上使用了N開頭的字，涉及種族主義的言論，因此被人檢舉。沙加緬度聯合學區從去年開始調查，而這名教師也因為調查而被迫「行政休假」，直到今年4月30日，雖然調查還沒結束，但教師已主動請辭，而調查也隨之告終。

沙加緬度聯合學區（SCUSD）教育委員會主席普里切特（Christina Pritchett）指出，學區採取迅速和積極的行動，解決學區員工出現的種族主義等問題。聯合學區指出，學區譴責任何形式的種族主義，這將傷害學生、家庭和社區。

沙加緬度聯合學區（SCUSD）總監阿吉拉爾（Jorge Aguilar）表示，學區已對所有員工進行了「反種族主義」培訓課程，學區不會停歇，會繼續對抗、終止種族主義問題，如此學校才能繼續專注於替所有學生創造公平的學習機會。

根據媒體指出，2021年6月這名教師在課堂上，討論到貶義詞是日常語言的一部分，而在這段內容中，提到了N開頭的字，因此被學生錄音，且錄音檔在社群媒體間傳播開來。

根據一名學生提供的錄音檔，老師在課堂上說：「F開頭的字以前曾經是令人討厭的、醜陋的詞，就像是N開頭的詞，這個N開頭的詞，以前很常被人用來罵人，但某個時刻起就不能再用了…。」

沙加緬度當地社區倡議家Berry Accius指出，從這段話可以看出這名老師的麻木不仁，甚至與時代相當脫節，她不應該成為教育工作者，她應該被立即解雇。

聯合學區花了快一年的時間調查，不過有名學生指出，這名教師已在上學年的最後一天，對全班道歉了。沙加緬度聯合學區指出，雖然調查仍未結束，但這名教師已於今年4月30日辭職，調查也就此終結。

學區 種族主義 教育

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