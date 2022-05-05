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「最怕仇恨犯罪 被人關押」69歲華人失蹤

記者劉先進／屋崙報導
69歲的母親關寶珠（Baozhu Guan）4日早上8時外出散步失蹤，家人非常擔心其安危。（Eileen Chou供圖）
69歲的母親關寶珠（Baozhu Guan）4日早上8時外出散步失蹤，家人非常擔心其安危。（Eileen Chou供圖）

華人Eileen Chou 5日告訴本報，69歲的母親關寶珠（Baozhu Guan）4日早上8時外出散步失蹤。如今家人非常擔心她的安危，因為母親患有老年癡呆症、糖尿病和高血壓，不定期服藥，會有健康問題。且目前仇恨亞裔犯罪很多，擔心她被人襲擊或私自關押。希望知情者得知母親下落，可致電屋崙警方聯繫。

警方表示，知情者可致電屋崙警局失蹤人員小組510-238-3641。關寶珠的親友也在微信和周邊發表和張貼尋人啟事，請市民幫忙尋找。

屋崙警局對本報表示，最後一次有人見到關寶珠，是在4日早上8時，位於Foothill Boulevard的2400街區。她身高5英尺，體重120磅，灰色頭髮，棕色眼睛。 家人稱關某患有老年癡呆症。她通常戴著草帽，穿著長袖T恤。

Eileen Chou說，母親關寶珠患有老年癡呆症、糖尿病和高血壓，會說粵語和國語，雖然記性不好，但能正常說話問答。因為考慮到健康問題，她每天都會外出散步一兩個小時，通常都會回家。此前曾走丟過一、兩次，當時攜帶手機，但說不清楚具體方位。她在屋崙居住30年，熟悉周邊環境。「父親散步沒母親快，所以沒外出，平常打理後院。5月9日就是母親70歲生日，沒想到4日早上8時出去，就沒有回來。當時她未攜帶手機和身分ID。」

Eileen Chou說，母親的病情雖然並不是太嚴重，但需要按時服藥，「如今仇恨亞裔的情況非常嚴重，最怕有人襲擊或抓住母親關起來，即使不吃藥，母親也會有健康問題，現在家人非常擔心。」

在社媒的相關尋人啟事中，關寶珠的家人如此描述，「家人朋友在家附近找過，但沒有結果。警方打電話給周圍醫院和機構，均無下落。爸爸因為著急，忘了媽媽今天穿著。她身高1米50左右，有白色齊耳短髮，麻煩轉發，如果有人見過，請聯繫我。」

Eileen說，他們在附近的商戶和社區粘貼了尋人啟事。警方也派來三輛警車，四處尋找。「有人說在華埠看到過母親下落，但也不確定。」

東灣台山同鄉會屋崙華埠社安隊負責人馬作林表示，4日下午得知關寶珠失蹤一事後，就到各地微信群轉發尋人啟事。5日早上巡邏，他還將社安隊隊員分散到華埠各個角落，重點搜尋失蹤的方位。「如果老人家一直散步，不會走太遠。就怕坐車外出，會有點麻煩。」

69歲的母親關寶珠（Baozhu Guan）4日早上8時外出散步失蹤，家人非常擔...
69歲的母親關寶珠（Baozhu Guan）4日早上8時外出散步失蹤，家人非常擔心其安危。（Eileen Chou供圖）

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