強化安全與景觀 舊金山日落區輕軌L線升級

舊金山市議員馬兆明與交通局宣布輕軌L線改善項目第二階段啟動。 （馬兆明辦公室提供）

舊金山 市交通局（SFMTA）與代表日落區的市議員馬兆明日昨宣布，開啟輕軌L-Taraval線改善升級項目第二階段，即Sunset Blvd至15大道路段；工程預計2024年竣工，將提升行人安全和路面景觀等設施建設。

馬兆明、舊金山市交通局長譚林（Jeffrey Tumlin）、交通局董事黎慧心（Sharon Lai）3日在日落區舉辦記者會，將項目進展公開介紹給社區居民。

馬兆明指出，輕軌L線的升對於日落區居民非常重要，項目建成後將提升行人和騎行者安全，也讓乘坐輕軌出行的民眾更方便、高效，從而讓更多人乘坐公交，而非開車出行。

他指出，項目進行期間將為社區民眾和商家帶來諸多不便，因此希望藉此機會讓更多民眾了解項目的具體進展。將確保交通局等部門與民眾和商家保持良好溝通，如果出現困難，辦公室成員願隨時提供幫助。

馬兆明表示，當天舉辦記者會的Rolling-Out Cafe的華裔 店主已經在此經營十餘年，門外搭建非常漂亮的戶外用餐小花園，但施工將需要移除這些設施。馬兆明與交通局溝通後達成一致，由交通局支付拆除和重新安裝小花園的費用，將對小商家的影響降到最低。

L線改善項目集合舊金山市公用事業委員會和工務局等多個部門，升級和替換老化的基礎設施，提高行人安全性，重鋪路面，增加可達性和提高MUNI乘客出行的可靠性；項目還將恢復水源和下水道設施，並加強沿途景觀美化。已經規畫的升級項目還包括路緣升級、登車島和行人路燈、交通信號燈等。第一階段施工已於去年完成，第二階段預計2024年完工。