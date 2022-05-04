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被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

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被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

記者劉先進／舊金山報導
名廚甄文達也遭遇仇恨事件，他機智回應。（記者劉先進 ／攝影）
名廚甄文達也遭遇仇恨事件，他機智回應。（記者劉先進 ／攝影）

知名華裔廚師、烹飪電視節目主持人甄文達（Martin Yan）此次獲得個人勵志成就獎。他說，在舊金山華埠拍攝節目，希望讓消費者回歸華埠，卻遭遇仇恨事件，有人怒罵，「你為什麼不滾回自己的國家。」甄文達機智回應，「哪個國家？美國就是我的國家。」

甄文達說，近年來亞裔處境非常艱難，在華埠有很多仇恨犯罪；他曾在舊金山拍攝「我的華埠」系列節目，結果遭遇上述仇恨事件。

他說，50年前，好萊塢電影演員在臉上塗顏料化妝成亞裔，在電視和電影演出；日本的食物是拉麵，中國餐是炒飯。人們會以為，每樣東西多加一分醬汁，味道會更好。50年來，時光荏苒，頗多變遷，即使在堪薩斯州的超市，也能發現普通的有機豆腐。「50年前，當美國人想學習如何做飯時，唯一的方法，是使用Julia Child牌的調料。我希望我已經做了一點改變。」「美國是非比尋常的國家，不斷完善自己，這獨一無二，也使我們亞裔美國人獨一無二，令世界羡慕。我們是亞裔，我們也是美國人，將在這裡待上幾千年的時間。」他說：「想像一下，如果沒有亞裔廚師，你將每天吃漢堡包和比薩餅。」

甄文達獲獎後打趣說，將會把獎項掛在天花板上，睡覺前、起床後都能看到，以此激勵自己。

亞裔 華埠 電影

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