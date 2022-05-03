舊金山市議會通過修改規畫法 同性戀澡堂有望重開

舊金山市議會3日全票通過一項立法建議，決定修訂條例，允許在歷史上與LGBTQ相關的社區開設同性戀澡堂等成人性場所。（視頻截圖）

舊金山 市議會3日全票通過市議員孟達文（Rafael Mandelman）、楊馳馬(Matt Haney)和梅義加（Myrna Melgar）起草的立法建議，決定修訂有關成人性場所（adult sex venues）的定義和法例，為成人性場所創建新的分區類別，允許在歷史上與LGBTQ 相關的社區開設此類場所，包括田德隆（Tenderloin），市場南（South of Market），上市場區（Upper Market）和卡斯楚區（Castro）。依據新法規，華埠商業區、住宅區附近，都不能運營類似產業。

孟達文的立法助理賓特里夫（Jacob Bintliff）對本報表示，預計市長布里德將在未來10天內批准此立法。相關分區變化將在市長批准的30天後，即6月12日之前合法生效。該條例意味著，成人性場所可在允許的地點開放，希望看到一些同性戀 澡堂（gay bathhouses）能夠在新的立法下開業。

愛滋病流行 同性戀澡堂漸關閉

根據孟達文等起草條例的資料，1980年代，舊金山許多商業場所，包括帶有錄影廳的書店、電影院和浴室，允許同性戀者聚集和約會，甚至允許男同性戀發生性行為。1984年，在愛滋病流行高峰期，市府對幾家企業的經營者提起訴訟，稱其危害公共衛生。法院認為，這類企業的確帶來公共健康風險，下令企業雖可繼續營業，但須雇用監督員，以防止不安全性行為發生，並向顧客提供教育。

為了便於對這些場所進行監控，法院還命令改造各個視頻隔間、展台或房間的門，將底部的24英寸螢幕移除。根據法院制定的規則，澡堂可合法繼續營業，但其中大多數後來都關閉了。

2018年，舊金山新確診愛滋病患者下降到197人，比2011年減少58%。 幾乎沒有證據表明，監測允許進行性活動商業場所的顧客，能有助更安全的性行為；事實上，研究人員已經得出結論，監測對高風險性行為沒有什麼影響。

該資料說，本市一些企業為那些希望在企業場所內會面和從事性活動，或觀看其他顧客性行為的成年人提供服務，並不違反任何管制性行為的法律。這些場所如果能教育顧客如何預防疾病傳播，建立安全性行為的社區規範，還可成為預防傳染病傳播的重要場所；若經營得當，成人性行為場所有助於控制愛滋病毒以及其他性疾病的傳播，而不是阻礙。

與LGBTQ有關街區 可開成人性場所

2020年，考慮到性健康意識和預防措施的進步，孟達文更新相關法規並獲得市議會通過。不過，市府規畫部門還是規定，澡堂不屬於成人商業法規範圍內。

舊金山現有衛生法規定，成人性場所是指商業機構經營業務的常規部分，允許顧客從事性活動或觀看其他顧客活動。新條例則創建一個新的成人性場所分區法規，適用於歷史上與LGBTQ社區有關的街區；如田德隆、南市場區、上市場區和卡斯楚區，這些區域允許重開成人性場所。此外，按摩店或公共浴室的經營分別受衛生法第29條和警察法第26條監管。衛生法或警察法任何規定都不排除這些用途與成人性場所的用途同時經營。

賓特里夫（Jacob Bintliff）也確認，確實希望看到一些男同性戀浴室能在新的立法下開業。

新條例並非完全沒有限制；成人俱樂部將被要求在門口驗證客戶年齡，場所內不允許有酒精或毒品，須提供安全性用品，如避孕套和牙膏。俱樂部可以全天候營業，但凌晨2點至6點間營業則需要額外的城市許可證件；按要求，這些場所應提供足夠的照明和安全保障，以保障客戶、居民和附近物業的權益；場地應具有充分的隔音或隔熱效果，以防止噪音和影響周邊社區。