2020加州槍傷死者悼念活動 呼籲立法預防槍支暴力發生

舊金山市長布里德與反暴力組織代表共同緬懷和紀念 2020 年在加州死於槍傷的民眾。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長布里德與防暴力組織「行動勇氣」（Courage to Act）、前國會議員基福特（ Gabrielle Giffords ）、與槍傷倖存者，3日在蘇比爾曼公園（Sue Bierman Park）共同緬懷和紀念2020年在加州 死於槍傷的民眾。

根據統計，2020年加州有3500人死於槍擊，謀殺案增加了41%。原因是槍支 銷售上升。行動勇氣組織代表呼籲透過槍支行業責任的州立法，來減少槍支犯罪，並投資於挽救生命的暴力預防工作，以建設一個更安全的城市、一個更安全的州和一個更安全的國家。

布里德表示，2020年死於槍支暴力的人占總人口死亡的28%。在舊金山，槍支暴力是社區暴力死亡的主要原因。社區的每個成員直接或間接地受到槍支暴力影響。她說，今天的悼念活動是讓市民可以警醒，了解目前的實情，並且永不放棄對控槍和合法槍支管理的努力。

基福特表示，每個人應該為阻止這個國家的槍支暴力犯罪 行為而奮鬥而發聲。「我們不會放棄。永遠不放棄改變的需要、正義的需要，以確保我們的孩子、家庭和社區，生活在正常的環境中。」

當天蘇比爾曼公園的草地上插滿了3500朵白色的花束，以悼念加州槍傷死亡者。傷亡者家屬與倖存者在會上分享了槍殺對於自己和家人帶來的傷痛。並呼籲州及國家層面樹立嚴格的立法，監管槍支，預防槍支暴力犯罪的發生。