排華法案140周年 舊金山華埠各社團舉辦紀念活動

（記者王子涵/舊金山攝影）

在美國排華法案（Chinese Exclusion Act）簽署140周年之際，華埠社團、僑界領袖3日上午聚集在花園角（Portsmouth Square），共同紀念這一對華人造成深遠傷害、充滿種族歧視 的法案。

天使 島移民 站基金會（Angel Island Immigration Station Foundation）執行主任特伯恩（Edward Tepporn）表示，在接下來的幾周內將會舉辦多場活動來紀念排華法案簽署140周年。

特伯恩表示，排華法案標誌著我們國家歷史上首次禁止另一個國家的勞工入境，以及成為美國的公民。「這體現了嚴重的種族歧視以及仇外的移民政策。」特伯恩說，「儘管1914年排華法案終於被駁回，但是對於整個華裔社區的傷害仍在延續。在過去兩年，超過1萬起反華的案件發生，究其根源就是排華法案的簽署。該法案也最終導致了天使島移民站的建立。」

天使島移民站在1910至1940年中，收容了超過80個國家的50萬名移民，而其中大部分人都為華裔。這些異鄉人在這裡等待著被發配，不得進入舊金山。今年，天使島移民站正式修繕為天使島移民站博物館，並在6日舉行「照亮黑暗」（Lighting the Darkness）展覽，140支蠟燭將在拘留營裡被點燃。

6日下午，電影製作人劉詠嫦（Felicia Lowe）將聯手視覺裝置藝術家伍德（Ben Wood）在梅森堡藝術文化中心（Mason Center for Arts & Culture）舉辦藝術展。劉詠嫦表示，她們計畫在梅森堡B樓的墻上展示特定視頻投影作品，並在警衛室的窗戶上放映一系列有關天使島移民站的視頻。另外，兩部由劉詠嫦拍攝的短電影也將在活動中播放。

7日早上，舊金山中華文化中心將在華埠舉辦「站穩腳跟：排華法案140年後」活動，牧師將帶領華埠居民一起祈禱，紀念先人為社區祈福。