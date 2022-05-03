西岸最大 台灣文化節回歸舊金山聯合廣場舉辦

舊金山台灣文化節將於7日在聯合廣場，回歸實體舉辦。（記者李榮／攝影）

美國西岸最大規模的台灣文化節（Taiwanese American Cultural Festival）將於5月7日在舊金山 聯合廣場開幕，介紹台灣的文化與美食 。文化節顧問陳麗都表示，台灣文化節舉辦多年，已經成為重要的傳統之一，去年受到新冠肺炎疫情影響，台灣文化節係以線上方式辦理。睽違一年後，大家決定回歸實體活動，當日會有有精彩的舞獅、合唱等表演、還有各種可口的台灣美食，歡迎闔家光臨，免費入場。

台灣文化節歷史悠久，自1999年柯林頓 總統宣布每年五月第二周為台美文化傳統週以來，台灣文化節於美國各主要大城展開相關慶祝活動，而舊金山聯合廣場的台灣文化節就是美西最大的活動之一。今年舊金山台灣文化節參與演出者包括海外青年志工（FASCA）金山灣區分會舞獅、雜藝表演、台灣華語文學習中心（Taiwan Center for Mandarin Learning）、晶晶兒童合唱團、Elizabeth Lin與Andrew Chen小提琴與鋼琴合奏，知名歌手兼作曲家羅森戴爾（Rosendale）也將蒞臨演出。

另外，文化節也邀請多間舊金山知名的台灣料理餐飲業者共襄盛舉。包括段純貞牛肉麵、梁媽媽家等都會到場。現場還有書法文化攤位，以及僑委會致贈虎年燈籠、藝術氣球編織等。同時設有聲援台灣參與世界衛生組織聯署活動，聯署者可參加抽獎，有機會獲得僑委會致贈的熊愛台灣愛心能量包，裡面有黑熊口罩、黑熊紋身貼紙、額溫卡及外袋。

主辦單位表示，台灣文化在美國的推廣已經愈來愈成功。1999年柯林頓將五月的第二周定為美國台灣文化遺產周，也代表台灣華僑文化是美國深具代表性的移民文化之一。包括加州州長紐森（Gavin Newsom）、已故前舊金山市市長李孟賢（Edwin Lee）、舊金山檢察長邱信福（David Chiu）等人都曾親臨舊金山台灣文化節，表達對台灣文化的重視與肯定。

台灣文化節開幕典禮訂於5月7日中午12時在聯合廣場舉行，慶祝台美文化周。詳情可上官網： http://tafestival.org/