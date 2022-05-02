北加屋崙美麗湖 半年發生4起謀殺

自從去年11月以來，美麗湖地區已發生四起兇殺案。 屋崙市議員勵琪2日呼籲，在該地區執行停車限制，發放罰單，拖車，以幫助防止發生暴力事件。（記者劉先進 ／攝影）

1日淩晨3時許，屋崙 美麗湖的湖濱大道（Lakeshore Ave）1200街區，發生一起致命刺殺案。一名男子身上至少有一處刺傷，他被送往附近一家醫院，但因傷勢過重而死亡。自從去年11月以來的六個月，該地區已發生四起兇殺案。 屋崙市議員勵琪2日呼籲，在該地區執行停車限制，發放罰單，拖車，以幫助防止發生暴力事件。

屋崙警員羅吉思（Darryl Rodgers）說，發生兇殺案的地區，是一個死胡同。警局不知道為何最近該地的暴力事件激增，但原因可能包括，人們傾向於在該地區閒逛、喝酒、吸食非法毒品 和播放嘈雜的音樂。羅吉思認為，死胡同提供了一個獨特的地理布局，傾向於為參與非法活動的個人提供安全感，使這些人能夠觀察到任何接近的警員，並在警員到來之前停止非法活動。

屋崙警方還表示，當地沒有通宵停車執法。這種執法本可以阻止人進入該地區、防止人在那裏閒逛。兇殺組正在調查此事，任何知情者可致電510-238-3821或舉報電話510-238-7950。

勵琪表示，在湖濱區的死胡同中，又有一條生命被暴力奪去，這是自11月以來，該地區的第四起兇殺案。「我向失去親人的家人和朋友表示哀悼，我想幫助那些受到創傷影響的人。這些毫無意義的行為將不會被容忍。我們都應該享受安全的社區。」

勵琪呼籲立即採取行動。必須執行美麗湖附近公園關閉時的停車限制，包括開出罰單和拖車，這將有助於防止暴力事件的發生。

勵琪說，2020年春季，她與居民、屋崙交通局合作，在街道安裝減速帶，阻止了超速、危險駕駛和飆車雜耍的行為。2020年12月，各界齊心協力，創建了公園關閉時的禁停區，並為居民申請住宅停車位提供了途徑，以使用空間並幫助防止有害活動。她呼籲加快審批居民的停車許可證件。

勵琪說，她還繼續與警局和暴力預防中心合作，增加警員巡邏並與私人保安協調，集中調查以解決這些犯罪（11月和12月的兇殺案有嫌疑人被確認和指控），並部署社區外展工作者。

勵琪說，為了創造公共安全，需要在全國範圍內進行槍枝管制改革。必須繼續努力，為負責任的、以社區為基礎的警務工作帶來更大的投資 。進行有效的調查，解決犯罪問題。採取替代性的危機應對措施，以預防暴力。以及從根源上解決暴力問題，為屋崙人提供穩定的住房和良好的工作，並在受影響最大的社區增加資源。