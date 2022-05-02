北加醫護挺台灣加入世界衛生大會 政治問題應政治解決

台灣背景的北加州醫界人士，力挺台灣加入世界衛生大會。（記者李榮／攝影）

世界衛生大會（WHA）將在5月22日召開，但台灣至今因為中國方面的打壓，至今未收到邀請函，也恐怕是自2017年起連續第六年未能獲邀參與世界衛生大會。30多位北加州 台灣背景的醫護人士召開記者會，呼籲世界衛生組織（WHO）應該遵守世界衛生組織的憲章，給與台灣人平等的權利，並照顧普世人權，邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會。

第75屆的世界衛生大會訂於5月22日至28日在瑞士日內瓦召開。在馬英九政府執政時、2009年起至2016年連續8年的期間，台灣都受邀以觀察員身分參與大會。後來蔡英文 總統上台後，中國認為蔡英文不承認九二共識，反對台灣與會的提案。蔡英文曾表示，不應因為政治因素而將台灣排除在世界衛生體系之外。

包括全球台灣醫衛總會美國分會、北美洲台灣人醫師協會、北加州台灣醫學會成員等多位台灣背景的醫護人士都參加聲援大會。駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪、南灣華僑文教中心主任莊雅淑也出席，強調台灣應該進入世界衛生的重要性。

北美洲台灣人醫師協會北加州分會會長、僑務顧問林錦堂指出，台灣在全球衛生安全的領導地位與貢獻有目共睹，更促使台灣必須要成為世界衛生網路的一份子，參與世衛對全球公衛議題發言，取得公衛相關資訊。而事實上，美國眾議院就在4月27日以425比0的票數通過，力挺台灣以世界衛生大會觀察員身分與會，「這就是證明全世界對於台灣參加世界衛生大會的支持」。

林錦堂還進一步向中國喊話，希望中國以上海的疫情 為鑑，不要再阻撓台灣參加世衛，也期待台灣能度過最近這波疫情。

婦產科醫師劉建宏補充，台灣被排除在世界衛生大會之外，等於讓台灣像是一個「棄嬰」，遭受全世界不公平的待遇。牙醫師吳銀鏤則認為，台灣是否能參加世界衛生大會本身就是政治問題，政治問題可能要用政治解決，「台灣不是中國的一部分，一邊一國。我們是民主自由的國家，對方是共產獨裁的國家，台灣不用聽中國的話、看他的臉色。台灣不屬於中國，乾脆直接進入聯合國，進入聯合國的工作與進入WHA可以同時進行。」

全球台灣醫衞總會副總會長、僑務委員吳怡明表示，這幾年台灣都無法參加世界衛生大會。其實，世界衛生大會每一次年度開會時，都彰顯出世界上有2300萬人被排除在全球公衛防護系統之外。近來國際政治情勢演變，美國與歐洲民主國家都很支持台灣，挺台灣的聲浪愈來愈大，時機對台灣有利；而台灣自己也必須要持續發聲，「沒有人會可憐我們，我們自己不能沒有聲音。台灣要成為公衛成員的一份子。」

吳怡明並說，他與幾位醫師將於世界衛生大會開會時到日內瓦，雖然不能入內，但會舉辦健走等活動，希望能得到世界的關注。他強調，前往表達訴求並非狗吠火車，而是累積聲量。另外台灣衛福部長陳時中也有考慮會親赴日內瓦，參與發聲的活動。

賴銘琪表示，世界衛生大會已經連續六年將台灣拒於門外。台灣不能參加世界衛生組織與相關活動，對於台灣與其他國家都很不公平，因為台灣是亞太空運中心之一，疫情之前一年就有7200萬旅客進出台灣，即使在2020疫情期間，也有1900萬旅客，是當年全世界第四忙碌的空運中心。大量的旅客人次有可能使得台灣或其他國家暴露在公衛風險之下，畢竟台灣無法加入世界衛生組織的防疫體系，等於有可能成為破口與漏洞。

「台灣不能參與WHO，理由只有一個：就是老共反對。」賴銘琪說，中國總是稱台灣是中國一部分、會照顧台灣，「這是一個很明顯的錯誤，台灣有自己的人民、土地、政府、主權，台灣人民從來沒有向中國大陸繳過一毛錢的稅，更何況1971年聯合國2758決議案，只是單純把中華民國的席位由中華人民共和國取代，沒有討論到台灣2300萬人口參與國際組織的問題。」