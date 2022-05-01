舊金山灣區僑界駕快艇巡遊 宣揚台灣參與世界衛生大會

舊金山灣區僑界駕快艇至海灣，宣揚台灣參與世界衛生大會。（僑教中心提供）

僑務促進委員蕭仁麒為響應僑界挺台灣入世衛 的系列活動，發起海上快艇聲援，駕駛快艇拖曳「Let Taiwan Help!」大型橫幅至海灣大橋附近，聲援台灣加入WHA 。駐舊金山 辦事處、金山灣區僑教中心、世界華人工商婦女企管協會以及全球台灣醫衛總會副總會長僑務委員吳怡明、僑務委員魏德珍等人都共襄盛舉。

蕭仁麒自駕快艇從舊金山東灣Mariner Square碼頭出發，駐舊金山辦事處副處長朱永昌、僑教中心主任莊雅淑、世華婦女企管協會北加州分會名譽會長魏德珍、僑務委員吳怡明、世華婦女企管協會全球副執行長藍佳欣、世華婦女企管協會北加州分會會長胡威妮等人都登船一同巡遊，大家在船上除聲援口號外，並立著二面中華民國國旗。所有人揮舞著手搖國旗，讓舊金山地區感受到台灣參與WHA的期盼與決心。

僑教中心指出，今年第75屆世界衛生大會（World Health Assembly, WHA）訂於5月22日至28日於瑞士日內瓦舉行，台灣是「世界衛生組織」（World Health Organization, WHO）創始會員之一，自2017年起世界衛生組織違反憲章宗旨，屈從於中國政治壓力，不邀台灣出席WHA。台灣今年尚未收到以觀察員身分參加「世界衛生大會」（World Health Assembly, WHA）邀請函，因此僑界再次大力聲援台灣、為台灣發聲。

朱永昌致詞表示，世界是地球村，沒有國家可以獨自面對疫情侵襲，國際合作才是成功抗疫之道。莊雅淑則指出，二年的疫情使世界各國更體會到「防疫無國界」，唯有世界各國共同合作才能抵抗疫情，台灣更不應該被排除在世界衛生大會之外，醫療衛生是全球的共同責任。吳怡明談到加入世衛的重要性並表示，沒有加入世衛就無法參加全球傳染病通報系統，而且購買疫苗也非常困難，希望藉由這次活動能喚起更多外國友人的重視和支持。