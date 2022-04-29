舊金山聖荷西助學計畫 首年幫助1190名學生進入大學
矽谷聖荷西啟發(San Jose Aspires，簡稱SJ Aspires) 28日慶祝成立一周年。聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)特別出席鼓勵學生代表，並感謝因各界的支持讓該計畫已收到 900 萬元的慈善捐款，讓這個微獎學金和資源計畫協助了1190名的低收入學生進入大學就讀。
SJ Aspires是李卡多於 2021年與聖荷西公共圖書館和聖荷西公共圖書館基金會合作推出的計畫，目的是提供財務協助和信息傳遞，以提升弱勢群體和有色人種和低收入家庭的青年學生獲得大學教育的機會。
李卡多市長，很高興看見慈善團體對孩子進行更多投資，教育是可以改變一個人的未來。該計畫協助的學生中90%為有色人種，62%為西語裔，而且專門用於支持家庭中第一個上大學的學生。到目前為止SJ Aspires確實執行了這項計畫的目標，希望藉由這個計畫讓更多聖荷西家庭實現夢想。
聖荷西圖書館館長伯恩(Jill Bourne)表示，這筆獎學金並沒有限制名額。學生透過通過在線平台申請，接受學術顧問諮詢，並且通過各種「成就」賺取獎學金。包括保持高 GPA、通過 A-G 課程、完成在線模塊、申請大學助學金計畫以及參加課外活動。畢業後，這些線上虛擬資金就會轉化為實際資金，這個累積費用可以達到5000元，用來幫助抵消大學教育成本。自該計畫啟動以來，學生總共獲得了 33萬4300 美元的獎學金。
記者會現場來了了兩位學生代表。其中泰瑞莎表示，加州的高中生在整個高中生涯中平均只接受 12 分鐘的學術諮詢。而這項計畫不僅提供了諮詢服務，也透過不同的方式鼓勵學生繼續就學。當然5000元對家境不好的她來說是一筆很大的資金，讓他們無後顧之憂地加入大學。她將來希望攻讀法律，也可以貢獻社會幫助需要協助的人。
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