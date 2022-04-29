舊金山聖荷西助學計畫 首年幫助1190名學生進入大學

學生利用保持高 GPA、通過 A-G 課程、完成在線模塊、申請大學助學金計劃以及參加課外活動累積獎金。(聖荷西市長辦公室提供)

矽谷聖荷西 啟發(San Jose Aspires，簡稱SJ Aspires) 28日慶祝成立一周年。聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)特別出席鼓勵學生代表，並感謝因各界的支持讓該計畫已收到 900 萬元的慈善捐款，讓這個微獎學金和資源計畫協助了1190名的低收入 學生進入大學就讀。

SJ Aspires是李卡多於 2021年與聖荷西公共圖書館和聖荷西公共圖書館基金會合作推出的計畫，目的是提供財務協助和信息傳遞，以提升弱勢群體和有色人種和低收入家庭的青年學生獲得大學教育 的機會。

李卡多市長，很高興看見慈善團體對孩子進行更多投資，教育是可以改變一個人的未來。該計畫協助的學生中90%為有色人種，62%為西語裔，而且專門用於支持家庭中第一個上大學的學生。到目前為止SJ Aspires確實執行了這項計畫的目標，希望藉由這個計畫讓更多聖荷西家庭實現夢想。

聖荷西圖書館館長伯恩(Jill Bourne)表示，這筆獎學金並沒有限制名額。學生透過通過在線平台申請，接受學術顧問諮詢，並且通過各種「成就」賺取獎學金。包括保持高 GPA、通過 A-G 課程、完成在線模塊、申請大學助學金計畫以及參加課外活動。畢業後，這些線上虛擬資金就會轉化為實際資金，這個累積費用可以達到5000元，用來幫助抵消大學教育成本。自該計畫啟動以來，學生總共獲得了 33萬4300 美元的獎學金。

記者會現場來了了兩位學生代表。其中泰瑞莎表示，加州的高中生在整個高中生涯中平均只接受 12 分鐘的學術諮詢。而這項計畫不僅提供了諮詢服務，也透過不同的方式鼓勵學生繼續就學。當然5000元對家境不好的她來說是一筆很大的資金，讓他們無後顧之憂地加入大學。她將來希望攻讀法律，也可以貢獻社會幫助需要協助的人。