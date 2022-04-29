舊金山衛生官員發現 Omicron子變體病毒更具傳染性

衛生官員表示，Omicron 子變體比其前身更具傳染性，可能近期會佔新 COVID 病例的一半。（本報資料圖片）

衛生官員表示，Omicron 子變體比其前身更具傳染性，可能近期會占新COVID病例的一半。

一種新的Omicron子變體病毒正在加州 迅速傳播。衛生官員表示，新冠病毒變種比其前身更具傳染性，幾天之內可能佔新冠病毒病例的一半。

目前尚不清楚冠狀病毒子變體（稱為 BA.2.12.1）是否會加速全州（包括灣區 ）病例的上升。但據美國疾病控制和預防中心估計，變體病毒正在推動紐約地區和東北部其他地區的病例激增，已占近 60%的病例。

灣區報告的病例激增比加州其他大部分地區更為明顯，但目前尚不清楚原因。截至本週，灣區每天每 10 萬居民報告大約 23 例病例，而整個州每 10 萬人中有 14 例病例。

聖克拉拉縣衛生官員 Sara Cody 博士建議，更具傳染性的變種BA.2 可能首先出現在灣區。他說， omicron 的快速傳播，讓社區免疫力提升，因為有這麼多人被感染，因此在一定程度上可以防止下一個變種，但是這不足以形成完全免疫。

斯坦福臨床病毒學實驗室負責人 Benjamin Pinsky 博士，為灣區幾個縣進行冠狀病毒基因組測序，他說 BA.2.12.1 變體及其同胞 BA.2.12 占美國基因組序列的 10% 左右。