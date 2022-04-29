華人特殊兒童之友協會 植樹走入社會

華人特殊兒童之友協會在金寶市金寶公園種植七棵楓樹，藉由前人種樹後人乘涼的含意，代表這群學童未來對社會仍有極大的幫助。(記者熊移山/攝影)

舊金山灣區 的華人特殊兒童之友協會(Friend of children with special needs簡稱 FCSN) 4月29日上午，藉由在矽谷 金寶公園(Campbell Park)的植樹活動，宣告在疫情 緩和後，學童們要繼續走進社區，為社區服務。

FCSN的學童，過去七年來每周兩次主動為金寶市的3個公園進行整理打掃。在疫情逐漸緩和，為了感謝這一群志工，金寶市市長Paul Resnikoff與金寶扶輪社卡森(Rober Carlson)舉辦了一場植樹典禮，感謝他們為社區做出的貢獻，也希望讓社會知道他們是可以自食其力，為社區做出一份貢獻。

FCSN執行長葉愛卿（Sylvia Yeh）表示，FCSN是專門協助家中有發育障礙者的孩童或成年人，其中以腦性麻痺、自閉症為主。雖然他們在社交及溝通能力上有障礙，但多數在經過半年以上的訓練後，就會安排他們練習做一些簡單工作融入社會。比如說送餐給獨居老人、圖書館內協助整理書籍、協助公益單位分裝產品或是像金寶市的公園清理工作。希望藉由社區服務融入社會進而自食其力。