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家族DNA搜索 北加找到23年謀殺懸案兇手

記者劉先進／列治文報導
死者瓦德麗的家人，質疑警方不願公開兇手名字。迫於壓力，警方才公開。（記者劉先進 ／翻攝）
死者瓦德麗的家人，質疑警方不願公開兇手名字。迫於壓力，警方才公開。（記者劉先進 ／翻攝）

1999年的1月，28歲的女子瓦德麗（Meekiah Wadley）在家中被謀殺。案件一直懸而未決。23年後，州總檢察長邦塔（Rob Bonta）、東灣列治文代理警長特羅納（Louie Tirona）、康曲柯士達縣地檢長等召開聯合記者會宣布，透過加州家族DNA搜索計畫，確定亨德森（Jerry Lee Henderson）為兇手，動機不明。但無法對其審判，因為他在案發11天後疑似死於藥物過量。

記者會上，特羅納一度不願意透露兇手姓名，但瓦德麗家人大聲質疑，為何要將替兇手保密？最終，特羅納公布兇手名字。

瓦德麗案件中，在犯罪現場收集的DNA，從未與DNA犯罪資料庫中匹配。但在2020年10月，調查人員要求州政府進行一次家族式搜索。邦塔表示，在聯邦調查局的DNA資料庫中，沒有直接找到匹配本案DNA的兇手，但卻找到了兇手的一個直系親屬。這裡的直系親屬定義為父母、兄弟姐妹、子女。「我們無法具體說明這個人是誰，與兇手的關係是什麼。然後，根據時間、地點，個人的年齡，家庭成員，進行了持續的個案工作和調查，確定了兇手是誰。」

特羅納表示，1999年謀殺案後，調查的重點是一個被排除在嫌疑人之外的人。對現場的證據進行了DNA處理。隨著時間的推移，出現了更多的程式。通過家族DNA搜索工作，法醫科學家能夠確定一個與本案中的謀殺嫌疑人有直接聯繫的對象。警方百分之百相信他是兇手。

特羅納一開始不遠透露兇手名字。這讓瓦德麗的姐姐奎娜（Quila Wadley）非常不滿，她在記者會上當面質疑說，「為什麼要將兇手的名字視為秘密？家人認為兇手是天使，是個英雄。但他不是，他只是個殺人犯。」

迫於壓力，最終，特羅納確認，兇手為亨德森。

奎娜說，亨德森和瓦德麗有一個共同朋友Terry，有時候，兩人都曾住在Terry家中。事發當天，當Terry不再允許亨德森留宿時，亨德森去了瓦德麗的家，以為她會離開、住在Terry住處。瓦德麗和朋友看完電影回家，準備脫T恤睡覺。結果發現了亨德森。兩人出現爭鬥，這也是為何瓦德麗手指甲有亨德森DNA殘留物的原因。最終鄰居聽到爭鬥，將瓦德麗送往醫院，她因窒息而死。

康縣縣警犯罪實驗室主任霍夫薩斯（Pamela Hofsass）表示，首先，家族DNA搜索與家譜非常不同。它不像電視上展現的那樣，不會瞬間找到犯罪嫌疑人。「我們自2000年以來一直在警長的犯罪實驗室工作。在本案中，探員分析了幾件證據，並與幾個已知的參考樣本進行比較，沿途淘汰所有人，最後，將一個未知的男性資料輸入數據局，確認DNA匹配。」

康縣地檢長貝頓（ Dana Becton）表示，執法部門鍥而不捨地追查案件，最終提供了足夠的DNA匹配來確定嫌疑人。雖然嫌疑人在謀殺案發生後幾天就死了，希望家人對她的不幸去世能有一定程度的解脫。

瓦德麗的家人說，很感謝警方堅持不懈的破案。他們一家對暴力感到厭倦。

1999年的1月，28歲的女子瓦德麗在家中被謀殺。23年後，州總檢察長邦塔（Ro...
1999年的1月，28歲的女子瓦德麗在家中被謀殺。23年後，州總檢察長邦塔（Rob Bonta）等召開聯合記者會宣布，透過加州家族DNA搜索計畫，確定亨德森（Jerry Lee Henderson）為兇手。（記者劉先進 ／翻攝）
1999年的1月，28歲的女子瓦德麗在家中被謀殺。23年後，透過加州家族DNA搜...
1999年的1月，28歲的女子瓦德麗在家中被謀殺。23年後，透過加州家族DNA搜索計畫，警方確定亨德森為兇手。（視頻截圖）

DNA 加州 天使

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