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美國FRC機器人總決賽 南科獲最佳品質獎

記者熊移山／灣區報導
南科雲豹獲得主辦單位頒發的Quality Award（機器人品質獎)台灣團隊首度在總冠軍賽得到的獎項。（圖由南科雲豹提供）
南科雲豹獲得主辦單位頒發的Quality Award（機器人品質獎)台灣團隊首度在總冠軍賽得到的獎項。（圖由南科雲豹提供）

全球高中生機器人競賽(FRC) 4月21-23日在美國休斯頓舉辦總決賽。經過兩天的分區競賽，來自台灣的三支隊伍皆無緣晉級最後一天的總冠軍賽。但是南科實中獲得主辦單位頒發的Quality Award（機器人品質獎）

肯定南科實中機器人的品質。台灣三隊對初次參加總冠軍賽就有如此成績，已經讓其它團隊刮目相看，相信這一次的經驗可以讓他們為未來做好更充分的準備。另外台中明道中學參加的FTC(FIRST Tech Challenge)競賽，雖然也沒有得到晉級的機會，但也是滿滿的收穫。

FRC機器人競賽每年都吸引全球超過7000支隊伍參加，休士頓總決賽是經過淘汰後的450支隊伍最後決賽。不得不說這一場世界級比賽讓台灣來的隊伍大開眼界。建中隊長陳品勳表示，來到這裡看到的都是各國的頂尖隊伍，除了看見不同文化的思維方式也學習不同的策略分析、團隊營運的經驗。也特別感謝台灣在地廠商臻鼎科技、祥碩科技、達爾、凌羣給他們的支持，這次才能成行。明道中學的帶隊教練劉文麟則鼓勵同學，世界賽就是給準備好的人，這一次是很好的經驗，那些不足的地方、替代方案是什麼，設計如何由繁至簡又能堅固耐用，都可以成為明年再次挑戰的助力。

本次FRC台灣三校在不分區比賽戰績分別為建中機研7勝2敗1分區排名第27，中正高工6勝4敗分區排名第19。按照一般名次估計，中正高工和建國中學都應該在透過最後選秀進入區域總決賽，但是選秀的隊伍所考量是策略及互補能力，所以並沒有被選上。23日上午的賽程是由六大分區進行淘汰賽選出分區冠軍，下午則是這六大分區的冠軍聯盟再進行淘汰賽。最後2022年FRC總冠軍由隊號1619來自科羅拉多州Longmont的 Up-A-Creek Robotics 團隊取得。

FRC機器人競賽是美國非營利組織FIRST(For inspiration and recognition of science and technology)於1989年創辦。針對全球高中職學生的工業等級機器人競賽。FRC是全球最知名，難度等級最高的機器人競賽之一。FIRST比賽除了FRC之外還有FTC和FLL(FIRST LEGO Challenge)，FTC也就是明道中學參與的項目。FLL 9-16歲樂高聯賽這次台灣也有衛道中學來參加，並且獲得「機器人設計獎」和「機器人表現獎」。另外BlockPlanet Shining Parrot布拉克星球鸚鵡星星隊則獲得 FLL Explore(6-10歲樂高聯賽) 「團隊合作海報獎」。台灣團隊將在當地時間24日返回台灣。

南科雲豹獲得主辦單位頒發的Quality Award（機器人品質獎)台灣團隊首度...
南科雲豹獲得主辦單位頒發的Quality Award（機器人品質獎)台灣團隊首度在總冠軍賽得到的獎項。（圖由南科雲豹提供）
南科雲豹獲得主辦單位頒發的Quality Award（機器人品質獎)台灣團隊首度...
南科雲豹獲得主辦單位頒發的Quality Award（機器人品質獎)台灣團隊首度在總冠軍賽得到的獎項。（圖由南科雲豹提供）

總冠軍賽 休士頓 科羅拉多州

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