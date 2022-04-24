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疫情已遠離？ 北加聖他克拉拉：官方數字可能未反映真實

記者李榮╱聖荷西報導
防疫逐漸鬆綁，包括在機場與飛機上已經不強制戴口罩。（記者李榮╱攝影）
防疫逐漸鬆綁，包括在機場與飛機上已經不強制戴口罩。（記者李榮╱攝影）

新冠肺炎（Covid-19）疫情至今兩年多，雖然尚未完全能結束，但已經逐漸開放。不過，聖他克拉拉衛生局提醒，由於新冠肺炎變種病毒傳染力極強，加上已鬆綁的防疫措施，聖他克拉拉縣內發現確診病例已經有攀升的趨勢。特別是許多感染者是輕症或是無症狀，很可能並沒有做檢測，或是只利用家用快篩檢測數據沒有上報，所以目前的官方數字可能並未反映真實確診人數。

聖他克拉拉縣衛生局提醒，就算各地防疫措施鬆綁，也希望民眾能檢視自己的染疫風險。建議不論疫苗接種的狀態為何，在人多的場所要最好還是戴上口罩。如果感到身體不適，或是出現新冠肺炎症狀，最好能前往做檢測，「保護您自身的健康，才能保護您家人朋友的健康。」

衛生局指出，如果有例如疲勞、頭痛、身體，肌肉酸痛、咳嗽、發燒、喉嚨痛、鼻塞等有新的症狀，應該做檢測。如果年齡或免疫系統受損而處於重病的高風險中，可能需要接受治療，降低患重病的風險。

另外，如果在2到5天前曾接觸過新冠肺炎患者，也應該考慮做檢測，尤其是本身尚未接種疫苗者。變種病毒的傳染力非常強，若已經出現症狀且無法進行檢測，可以假設已經感染了新冠肺炎，並遵循隔離指引。如果家庭成員有類似的症狀，並且其中至少一個人的新冠肺炎檢測呈陽性，也應假設所有成員都感染了新冠肺炎。

檢測 新冠肺炎 變種病毒

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