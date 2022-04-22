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慶亞太裔月 舊金山華埠文化藝術節活動多采

記者李怡╱舊金山報導
「華埠藝術媒體合作社」與多個社區組織攜手創辦「廣闊天地」，將於2025年正式開放。 （CMAC提供)
「華埠藝術媒體合作社」與多個社區組織攜手創辦「廣闊天地」，將於2025年正式開放。 （CMAC提供)

為慶祝和紀念即將到來的5月「亞太裔傳統文化月」，作為開幕項目，華埠藝術媒體合作社（CMAC)將呈現華埠首屆當代藝術節「霓虹閃爍愛華埠：展望未來」。這一多元化免費戶外藝術節將展示諸多藝術媒體與項目，訂於30日（星期六）下午3時至晚上10時舉行。

華埠藝術媒體合作社表示，作為「新天地」諸多藝術與文化項目的預覽節目，「霓虹閃爍愛華埠」旨在推動社區對藝術活動的興趣。

華埠藝術媒體合作社臨時執行董事鄧式美表示，在州眾議員丁右立的領導下，加州政府撥予社區重要的撥款，促成「廣闊天地」建成，將會給亞太裔更強大的發言平台，代表了包容和變革，將成為華埠新標誌。

她說：「歡迎大家參與藝術節，加入我們的霓虹旅途，與『霓虹閃爍愛華埠：展望未來』一起敞開心扉，改變想法。

藝術節由獨立策展人許君瑜（Candace Huey）構思策畫，致力於回顧華埠疫情的恢復和團結的精神，尊重亞裔獨特的歷史和多元的文化景觀，並展望對未來的樂觀和希望。

活動將於30日下午3時開幕，屆時華埠會有不同的表演和展覽。下午4時從都板街800號開始，音樂人、視覺藝術家及居民的列隊將步行穿過華埠。遊行由李美玲(Summer Meiling Lee)設計，以當代藝術策略激活傳統文化，與華埠社區人民一起聚集。藝術節遊行開始前，著名戲曲歌手李家聲會演唱傳統中文歌曲。遊行途中將有其他的藝術驚喜，包括范芳子(Yosh Han)設計的「壽」味含香紅包，及Billy Ola Hutchinson的特別項目。

許君瑜說，「霓虹閃爍愛華埠」的意圖是把華埠「擬人化」，通過藝術作品象徵性地賦予她一個面孔、身體和聲音，頌揚這個獨特的家園。有了華埠居民長久的努力，華埠才得以繼續繁榮，希望能感受到華埠跳動的脈搏，見證她不朽的活力。

由於全球疫情的影響，近兩年舊金山華埠遇到了巨大的挑戰，種族仇視的暴力事件頻發，許多小商業和服務業倒閉，失業率激增。面對嚴峻形勢，華埠重生和振興必須有新的方式，建立集社會、文化和媒體為一體的當代敘述，「華埠藝術媒體合作社」應運而生，匯集諸多社區組織攜手創辦「廣闊天地」藝術中心(Edge on the Square)。，全年開放的室內演出及展覽中心選址都板街800號，預計2025年正式開放。

來自藝術家 Erin Zhao 的參展作品。 CMAC
來自藝術家 Erin Zhao 的參展作品。 CMAC

華埠 遊行 疫情

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