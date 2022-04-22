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入室盜竊2慣犯被捕 舊金山警檢通力協作

記者王子涵／舊金山報導
舊金山地檢處與警方通力合作，抓捕兩入室盜竊慣犯。（本報存圖）
舊金山地檢處與警方通力合作，抓捕兩入室盜竊慣犯。（本報存圖）

舊金山地檢處特別行動組（Special Investigations Unit）和舊金山警察局重案調查組（Major Crimes Unit）共同參與的打擊入室盜竊系列犯罪的行動，在20日取得成果。兩名慣犯在過去的4個月中犯下了多達28起入室盜竊，最終被警方在19日逮捕，並被檢方以多項盜竊重罪起訴。

舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）表示，地檢處最終決定對嫌疑人懷特（Deshawn White）和萊維（Steve Levy）提起訴訟。萊維被指控犯有23項一級盜竊罪，5項一級盜竊未遂罪，3項一級搶劫罪，1項一級搶劫未遂罪和3項虐待老人罪。懷特被指控犯有6項一級搶劫罪，2項一級盜竊未遂罪。

「所有人都應該得到安全，尤其在家中的時候。」博徹思說，「地檢處與舊金山警察局進行了長期的調查，最後將這兩名嫌疑人逮捕。他們將為自己所造成的傷害承擔責任。地檢處受害者服務部將致力為受害者提供所需的幫助。這一切都歸功於地檢處擴大了受害者服務部的規模，包括首次倡議支持財產犯罪的受害者。」

舊金山警局局長史考特（Bill Scott）說：「很少有像入室盜竊那樣的財產犯罪，能夠讓受害者深感不安，而且該類型犯罪對老年人的創傷很大。他們的安全和財產被同時剝奪了。希望通過這個案件向潛在的竊賊傳達訊息，即他們將為自己的錯誤行為承擔責任。感謝地檢官博徹思和地檢處特別調查組的配合，還要感謝舊金山警局重案組、特別調查組合減少社區暴力的警員和調查員。他們為案件的偵破做出了不懈的努力。」

舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）表示，每一個舊金山人都值得在一個安全的社區中生活，尤其是在自己的家中。「我想要感謝地檢長辛勤、全面的調查，以及和警察局的通力合作。我們將共同確保我們的社區安全，讓每一個犯罪的人承擔相應的後果。」

根據警局的報告，萊維在2021年12月至次年3月期間，闖進28個民宅盜取財產、珠寶、金錢等。懷特也參與了其中8起入室盜竊，他們的作案地點橫跨整個舊金山市。他們在19日被警方逮捕，在逮捕過程中，警方還發現了槍支以及被竊財物等。

舊金山 警察 槍支

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