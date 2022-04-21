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「躲地下室4小時」柏克萊加大疑現槍手 學生緊急避險

記者劉先進／柏克萊報導
柏克萊加大疑似出現槍手，警方發佈就地避險令，最終取消避險令。但學校人流較少。（記者劉先進 ／攝影）
柏克萊加大疑似出現槍手，警方發佈就地避險令，最終取消避險令。但學校人流較少。（記者劉先進 ／攝影）

柏克萊加大21日上午出現疑似活躍槍手，威脅要針對某個特定的人物。學生運營的報紙The Daily Californian表示，有嫌犯對學生學習中心的教師進行威脅。但警方並未證實此事。警方在9時30分發佈緊急就地避險令，封鎖學校，並進行大規模搜索。到下午1時41分，警方取消避險令。學校全天的面授課程取消。

學生梅西亞（Julissa Mejia）告訴本報記者，因為緊急取消上課，她試圖走回家，在文理學院內迷路，隨後躲到大樓內的地下室4小時，其中一度很害怕。「剛開始時很難受。想到這樣的事情居然會在學校發生，非常嚇人。經常聽說其他學校有槍擊，但從未想過它真的會在這裏發生。」

21日下午1時許，記者在柏加大門口看到，學校並未關閉大門，多個警員來回巡邏，表情較為輕鬆。不時有學生和老師從學校內走出來，但情緒穩定。整體上，學校進出人較少，失去了往日的繁華和人潮湧動。

上午9時30分，柏克萊加大警方說，校園附近發生了緊急情況。請進入室內並遠離門窗。警員正在校園內行動，請就地避險。隨後，警方又解釋，校園內沒有活躍的槍手。警方正在積極尋找一個可能想要傷害特定人員的人。請繼續在就地避難。

柏克萊加大官方發佈的郵件解釋說，封鎖學校，是由於活躍槍手威脅一名學生，該學生被臨時停課。學校所有校園服務，如圖書館、餐廳和停車場都關閉，直到進一步通知。疑似槍手還導致柏克萊聯合學區的六所學校軟封鎖。學校的所有大門和門都被鎖住，但學生可以在學校建築內自由活動。

柏克萊聯合學區表示，出於謹慎考慮，它已將六所學校置於「軟封鎖」狀態，因為它們離大學校園很近。學區發言人麥克德莫特（Trish McDermott）說，軟封鎖意味著學校的所有大門和門都被鎖住，但學生可以在學校建築內自由活動。當封鎖發布時，一個正在柏加大校園內進行實地考察的二年級學生正在原地躲避。不過均無大礙。

從紐約來灣區出差的華人向先生，特地和同事來柏加大參觀。事先並不知道槍手一事，當記者轉告後，他和同事表情頗為淡定，「我聽到的紐約槍擊案就有20多起，尤其是4月12日的地鐵開槍掃射案。聽多了類似案件，就有些麻木。我覺得柏克萊加大周邊總體上很安全，何況有警員，並不需要害怕。」

詳情見世界日報4月22日報導

學生梅西亞（Julissa Mejia）說，因為緊急取消上課，她試圖走回家，在文...
學生梅西亞（Julissa Mejia）說，因為緊急取消上課，她試圖走回家，在文理學院內迷路，隨後躲到大樓內的地下室4小時，其中一度很害怕。（記者劉先進 ／攝影）
柏克萊加大疑似出現槍手，警方在巡邏，不過表情輕鬆。（記者劉先進 ／攝影）
柏克萊加大疑似出現槍手，警方在巡邏，不過表情輕鬆。（記者劉先進 ／攝影）

柏克萊加大 學區 槍擊

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