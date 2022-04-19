我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共導彈擊中新北市？台灣華視新聞爆重大疏失

南加中醫師滅門案 好友還原一家人生前細節

舊金山三惡警被逮捕 涉嫌毀壞證據 私藏警用槍支

記者王子涵／舊金山報導
警局長表示，沒有任何警察可以凌駕於法律之上。（美聯社）
警局長表示，沒有任何警察可以凌駕於法律之上。（美聯社）

舊金山警察局長史考特（Bill Scott）19日宣佈，根據對兩起不同案件的調查，舊金山警局逮捕了兩名現役警員以及一名退休警察。根據警局公告，被逮捕警員分別涉嫌毀壞現場證據，以及私藏警用槍支等罪名。史考特表示，這些舊金山警局成員的行為違反了法律，他們沒能履行身為警局一員所承諾的行為準則和共同價值。

史考特局長說：「作為宣誓警察，沒有什麼比贏得公眾的信任是更高的使命。但讓我們感到失望的是，這些人的行為嚴重損害了其他警局成員每日出色的工作。同時，我要感謝警局內務部門成員的詳細調查，並遞交給舊金山地檢處特殊起訴部門。他們的勤奮和認真肯定了我們警局對問責制的承諾，即沒有一名現役或退休的警察可以凌駕於法律之上。」

警局公布的資料顯示，前警員威廉姆斯（Mark Williams）在退休後，仍以兼職的身份繼續為警局工作，以緩解警員人力短缺的問題。2021年8月9日，當警局資產部門例行檢查武器庫時，發現了武器丟失的情況。警局當即立案，開始調查失蹤武器，最後發現失蹤武器與退休警員威廉姆斯有關。隨後，威廉慕斯被立即終止了在警局的兼職工作。2022年4月15日，舊金山高等法院法官簽署了對威廉姆斯的逮捕令。周二（19日），威廉姆斯來到舊金山縣監獄自首。他以非法持有槍枝、非法持有消音器以及盜用罪被扣押。

2021年7月3日，舊金山警局內務部調查員被告知，在之前一天晚上在市區街道上發生了一起毀壞證據的案件。在經過調查人員勘查後，確定了警官里昂（Kevin Lyons）以及警官希恩（Kevin Sien）對證據的損壞負有責任。這兩位警官隸屬於舊金山警局田德隆分局。有著21年從警經驗的里昂和從警5年的希恩在事發後被調離一線崗位。4月15日，舊金山高等法院簽署了對二人的逮捕令。19日，里昂和希恩來到舊金山縣監獄自首，他們將以破壞證據及隱藏證據罪被指控。

舊金山 威廉 警察

上一則

北加決選前周末 楊馳馬、甘大為加緊催票

延伸閱讀

「執勤警員的生命線」 舊金山警長致謝調度員

「執勤警員的生命線」 舊金山警長致謝調度員
休士頓演場會踩踏案法官下封口令 受害方吃悶虧

休士頓演場會踩踏案法官下封口令 受害方吃悶虧
舊金山警方擬禁止「藉口截停」 減少種族攔檢差異

舊金山警方擬禁止「藉口截停」 減少種族攔檢差異
12歲男童受虐致死 賓州女謀殺罪成立

12歲男童受虐致死 賓州女謀殺罪成立
豪捐4.36億元 貝佐斯前妻離婚後已捐款逾80億元

豪捐4.36億元 貝佐斯前妻離婚後已捐款逾80億元

熱門新聞

本項促銷只限上Costco官網購物而不是現場採購(記者熊移山/翻攝)

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

2022-04-15 17:31
丁禕（右起）是董軍康復之路中最大的助力。（記者李榮／攝影）

曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語

2022-04-17 20:29
灣區六位COVID專家分享何時注射第二劑補強針。（美聯社）

要不要打第2劑補強針？策略性擇時打？專家這麼說

2022-04-16 19:01
衛生專家表示，是否感染新冠病毒可能與人們免疫系統的差異有關。（美聯社）

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

2022-04-19 11:08
加州多次打擊性交易犯罪。圖為警方6年前查獲的華人妓院，藏身居民樓中。（檔案圖，記者劉先進 ／攝影）

「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑

2022-04-18 22:13
東巴洛阿圖成為灣區中位數收入漲幅最多的城市，部分原因是東巴洛阿圖靠近科技公司Meta總部，帶動整體居民薪資增長。(美聯社)

灣區中位數薪資水平 高於全加州、全美大部分地區

2022-04-16 14:41

超人氣

更多 >
張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元
為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染
頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線
他在Costco買到蘑菇「黑黑的能吃？」 網：那是精華

他在Costco買到蘑菇「黑黑的能吃？」 網：那是精華
當街被搶車鑰匙 「擼鐵」華女制伏白女搶匪

當街被搶車鑰匙 「擼鐵」華女制伏白女搶匪